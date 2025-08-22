E municipio di Eindhoven tambe a habri su portanan pa ricibi e grupo di studiantenan Caribense cu e aña aki a bin Eindhoven pa sigi un estudio na Fontys Hogeschool. Mescos cu e caso na Tilburg aki nan tambe tabata presente director di Gabinete di Aruba Joselin Croes LL.M/M.Sc, studiementor pa e region di Brabant Rasnaly Carti y representantenan di Fontys Hogeschool.

Den Stadhuis e grupo a keda ricibi pa wethouder Samir Toub cu tin den su cartera entre otro diversidad, cuido y hubentud.

Durante su encuentro wethouder Toub a tene un intercambio hopi informal y habri cu e studiantenan unda ela encurasha nan pa sigi nan caminda den nan studio, reconoce di unda bo ta bin y tene cuenta cu studia ta duro, pero logra caba bo estudio cu exito ta brinda asina hopi oportunidad riba un bon trabao.