Ehercito Venezolano ta esun cu ta facilita e contrabando pa islanan ABC

AMSTERDAM/CARACAS- Segun e investigacion, entre cual e experto medio ambientalista y criminologo Bram Ebus a forma parti di dje, ta precisamente e ehercito di Maduro ta esun cu tin supervisa y contrala e contrabanda di oro, for di cual nan ta bira miyonario.

“Segun expertonan y esunnan involucra cu kende nos a papia, entre cual ex- general Alcala, e militarnan ta esunnan encarga pa e avionetanan bula entre e minanan di oro y Caribe, y ta kitanan for di radar, pa no trace nan bek”, segun Ebus.

No ta cla pakico Maduro kier cera un frontera cu tin su buraconan, si su mesun ehercito cu dia pa dia ta haya mas poder, ta haci uzo di dje.

Pa tres luna largo Ebus a haci un investigacion den e estado Bolivar. Maduro kier nacionalisa e area Arco Minero, cu ta rico na mineralnan, pa e wordo desaroya y ta bisa cu esaki lo trece companianan multinacional. Den practica ta asina cu 90% di e tur e minanan di oro ta wordo controla door di bandanan arma, cu na su turno ta wordo controla door di ehercito. “Tur caminda tin puntonan di control y bo ta wordo deteni door di militarnan fuertemente arma. E ta un situacion al estilo wild wild west. Bandanan arma ta mata otro”, segun Ebus. E investigador a descubri un ruta di contrabando lucrativo durante su investigacion na e problema di medio ambiente y e violacion di e derecho di su poblacion indigena.

Si e contrabando di oro y mineralnan ta realmente asina grandi y con e ruta ta hinca den otro, lo mester wordo investiga mas a fondo. Den pasado, varios controlador aereo di Corsou, conoci como un centro pa contrabando di droga na nivel mundial, a wordo kita for di trabao despues cu a resulta cu nan tabata corrupto.

Warda Costa di Caribe Hulandes, Carib, cu ta encarga cu e intercepcion di contrabando via maritimo, a declara anteriormente cu riba e botonan piscado apenas di ta haya oro of diamante. “Si nos ta haya droga, arma y combustibel, y mas y mas persona ta purba huy for di e crisis na e pais Suramericano”, segun e vocero di Guarda Costa di Caribe Hulandes, Roderick Gouverneur.

Contrabando a trabes di e islanan di Caribe Hulandes lo ta lucrativo ya cu facilmente e oro por wordo laba eynan. “E oro y e mineralnan na Venezuela hopi biaha ta wordo gesmelt y ta bira joyanan pa despues wordo bendi legalmente riba e islanna. Tambe tin hopi bendedornan cu ta ponenan ariba e mercadonan mundial. Esey no ta niun coincidencia”, segun Ebus.

Ehercito Venezolano cada dia ta birando mas poderoso door cu e presidente autocratico Maduro ta asinga e ehercito cu mas tareanan y ta dunanan e control di e distribucion di alimento y medicina. Su accion contra di e islanna ABC, lo mester wordo mira como un intento pa camufla e crisis den su propio pais.

“Tur hende na Venezuela sa cu e ehercito ta meti den mineria. Den e area nos a te hasta haya un recorrido di e militarnan cu a mustra nos orguyosamente cu nan ta in charge eynan”, segun Ebus. E investigadonan a wordo teni un dia mas door di e miembronan di e guardia nacional, cu a kere cu e investigadonan tabata spiona nan.

E investigadonan a wordo laga liber despues di esfuerzonan di e.o. Embahada Hulandes na Caracas.

