Pa hopi aña caba, e mercado di Latino America ta e di dos mas importante pa Aruba, despues di esun Norte Americano. E crecemento a bay rapido y impresionante, aportando na un bon mix di pasahero pa por cumpli cu e demanda pa camber y actividadnan turistico riba nos isla. Pero pa por a logra e resultadonan aki, ta rekeri hopi preparacion, mercadeo, strategia y bon relacion cu tur partner den e mercadonan. Y ta precisamente esaki ta locual e siman aki ehecutivonan di turismo di Aruba ta haciendo na Brasil.

E siman aki Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority (A.T.A.), ta di bishita na Brasil hunto cu Jordan Schlipken-Croes, A.T.A.’s Area Director pa Latino America y Jo-Anne Arends di Aruba Airport Authority pa reunionnan cu entre otro e aerolinea Gol, cu Copa, y Decolar, cu ta e bendedor mas grandi di biahe den e mercado. Banda di esaki tin un delegacion mas amplio di representantenan di A.T.A. y sector priva entre otro reuniendo cu tur socio clave, y asina tin mas activacion e siman aki cu ta inclui tambe presencia di Aruba na ‘Taste’ cu chef Urvin Croes.

Ta bon pa menciona cu den e investigacionnan haci pa Visa y Mastercard, a conclui cu Brasileronan ta entre e bishitantenan cu mas ta gasta na Aruba durante nan vakantie. Como tal, A.T.A. ta haci extra esfuerso pa por sigui desaroya e mercado aki, pa atrae mas di e turistanan afluente cu ta gasta mas, tanto na alohamento, na transporte, cuminda y bebida y na haci compras.

Gol Airlines

E reunion cu Gol Airlines a enfoca riba revisa e metriconan di rendimento pa cu e ruta, cu actualmente ta coriendo na un averahe di 80% di ocupacion di tur e stoelnan disponibel den cada vuelo pa y for di Aruba. Lo discuti tambe riba tur e oportunidadnan strategico pa e resto di aña 2025 y cu miras pa aña 2026. E meta ta pa fortifica e relacion y mantene lasonan estrecho cu e aerolinea y claro crece e mercado aki.

Aruba presente ora CEO di GOL a adresa 1,400 empleado

Ta importante pa menciona cu Gol a celebra hunto cu su 1,400 empleadonan e salida exitoso for di Chapter 11. E liderazgo di Gol Airlines a enfatisa nan compromiso pa cu crecemento continuo y fortificacion di nan aerolinea den proximo cinco añanan. Un di nan prioridadnan principal ta expande rutanan internacional y frecuencia di vuelo, en bes di enfoca solamente riba crecemento domestico. Aruba ta un di e poco destinacionnan internacional cu nan ta sirbi awor, cu sigur ta un noticia positivo.

A invita Aruba Tourism Authority y Aruba Airport Authority pa tabata presente na e ocasion special y historico aki, caminda CEO di Gol, Celso Ferrer, a adresa e compania completo, tanto personalmente como virtualmente. Delegacion di Aruba tabata tin e honor pa ta parti di un momento cu hopi importancia y ta orguyoso pa ta inclui den e strategia internacional di e aerolinea. Ehecutivonan a yega na acuerdo pa define kiko por ta posibel expansion pa Aruba.

Copa Airlines

E ekipo combina di ehecutivonan di A.T.A. y AAA a topa tambe cu Copa Airlines, den cuadro di un encuentro di relacion y di strategia. Ey a enfoca riba revision di ruta y frecuencianan di vuelo cu enfasis riba regionnan na Brasil, specialmente esunnan pafo di São Paulo. Ta bon pa remarca cu Copa Airlines lo aumenta su cantidad di vuelonan semanal pa Aruba na december 2025, pues ideal pa e temporada halto di turismo 2025-2026.

Mercado di MICE

Adicional, e ekipo di mercadeo di Latino America a enfoca riba e segmento di MICE (Reunionnan, Incentivonan, Conferencianan y Exhibicionnan) y biahe di tempo liber (“leisure”). E delegacion di MICE di Aruba na Brasil lo probecha di e bishita pa promove nos isla como un destinacion MICE y pa promove uzo di e vuelo nobo di Gol.

Pa e segmento di mercado aki, A.T.A. a invita y ta conta cu participacion activo di partnernan manera Aruba Marriott, Renaissance Wind Creek, Embassy Suites Aruba, De Palm Tours, Holiday Inn Aruba, Barceló y Red Sail Sports. Ta tene reunionnan y sesionnan di entrenamento cu instancianan grandi di MICE y enfoca riba grupo y tambe eventonan exclusivo pa cliente. E delegacion di biahe di tempo liber ta representa pa The Mill Resort, Divi Resorts, De Palm Tours, Iberostar, First Class Experience Aruba y Aruba Boutique & Art Hotel. E grupo aki ta enfoca riba training di producto pa promove e ofertanan di Aruba.

Promoviendo Aruba como destinacion gastronomico

Diamars dia 10 di juni a organisa un evento di cocktail conhunto pa clientenan di e mercado Brasilero. A.T.A. Brasil tambe lo participa na e evento culinario di mas grandi di São Paulo, “Taste Brasil”, entre dia 12–15 di juni, cu Chef Urvin Croes pa promove Aruba como un destinacion culinario “premier” y tambe como un destinacion gastronomico den Caribe, cu enfoke riba e diversidad y autenticidad di e cushina Rubiano.

Latino America creciendo den aña 2025

Den e prome kwartaal di e aña aki ta nota un resultado stabiel di volumen di huespednan “stay-over” aumentando cu 3% compara cu e prome cuater lunanan di aña 2024. Aruba a ricibi un total di 518,840 huesped “stay-over” for di januari pa april 2025 compara cu 503,938 den januari pa april 2024. Un demanda stabiel y indicacion di normalisacion despues di varios aña di crecemento record den volumen. Esaki ta den linea cu e strategia di A.T.A., cu ta uno di stabilisa e volumen di huesped pa Aruba. Den e mesun periodo menciona, 81% di nos huespednan a yega for di Norte America, 12.9% for di Latino America, 4% for di Europa, y 2% for di otro regionnan di mundo. Brasil a mustra un crecemento sobresaliente cu un aumento di 76.5% den cantidad di bishitante, y un participacion di mercado record di 15.4% den Latino America compara cu 9.5% den 2024. E mercado Brasilero ta indicando un recuperacion fuerte y un potencial di crecemento continuo pa futuro.