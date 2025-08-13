Diaranson mainta e canta Freddy Rasta a haci un publicacion cu a hala atencion di hopi hende, y algo cu hopi hende tambe a cuestiona fin di siman y Freddy a sali publica riba su media social tur cos.. Awor e pregunta ta pakico Edwina di Stichting Musica no a haci e invitacion na ora??? Porta sopi pura pa un festival memei di aña cu pueblo ni ta custuma cune, ya cu nos cultura di carnaval ta den e prome tres luna di aña cu ta prome cu cuaresma.
JAMMER 💔🤦🏽♂️
Ultimamente como “Soca King” mi a ricibi hopi pregunta pakico mino a presenta na algun di e evento cu tin haber cu nos carnaval. 👑
– Transpaso di mando.
Tur e monarcha nan di carnaval 2025 tabata presente, menos ami (soca king)
– Prome edition di “Ban Caya Bek”.
Mi tabata hunto cu famia para na banda y nos a wak e tram pasa cu tur e monarcha nan di carnaval.
Mi a wordo invita pa bin dia di inscribi pa Calypso contest y pa motibo di salud mino por a presenta. 🤒
Pero riba e dia grandi di Calypso contest mes mi a ricibi un msg 12am 9Aug pa wak si mi ta na Aruba. 🥴
Y despues hende a puntrami dicon ami mes no kier a bin canta e cantica cu ami a gana cune 🤦🏽♂️
Famia…
Kisas mi por ta fout y ami mester tabata na haltura di e evento nan aki di mi mes?
Pero mi ta keda puntra, con bin tur otro monarcha tabata na haltura di esaki y ami no.
Famia sorry, pero mi no a presenta na e evento nan aki simplemente paso mi NO a wordo invita.
Disculpami di mi parti 🙏🏽
Bon vibes ta sigi!🫡
Unity!❤️💛💚