Edwin Tromp (FCCA): “Negociacionnan pa un CAO ta algo global”

Dialuna a tuma luga e acto di firmamento di CAO pa trahadonan di FCCA. E director di FCCA, Sr. Edwin Tromp tambe a elabora ariba e proceso cu a encamina pa a yega na e punto culminante cu tabata e firmamento di CAO pa e trahadoann.

Sr. Tromp a cuminsa na bisa cu e tabata un momento hopi importante. Den tur compania cu tin existi espacio pa e tipo di negociacionann aki, e ta importante pa tur hende. E tin dos banda, pa motibo cu loke e por a compronde ta cu, manera ta wordo bisa, e no ta bay facil. Pero, segun Sr. Tromp, kico ta facil y kico ta dificil?

Negociacionann ta algo global, e no ta un “tunnel view”, bo mester por pensa mas habri y mas, circular, pa motibo cu no por pensa ariba bo so. Di parti di FCCA, obviamente, aki ta existi caba un areglo, condicionnan di trabou cu ta aplicabel. Pero mayoria a dicidi cu nan kier un cambio di esaki pa bay na un sindicato, caminda cu nan ta bay den e circulo, e situacion di tin un CAO oficial. Sr. Tromp a gradici un y tur cu a coopera pa yega na e punto culminante aki.

E contrato colectivo a wordo firma pa 3 aña. Semper lo tin discusionnan, situacionann unda cu un ta kere cu e ta compronde di un manera pero esey no ta motibo pa salta, e ta motibo ap bin cerca otor y papia cu otro, manera hendenan grandi y decente, manera cu mester ta.

