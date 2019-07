Edwin Mohammed (Aruparking): “No tin cambio den maneho di Aruparking”

Diamars Aruparking ta emiti un comunicado, unda ta duna detaye tocante e parkeo den centro di ciudad, tanto den e vaknan geel y blanco.

Sr. Edwin Mohammed, director di Arubus/Aruparking a cuminsa na bisa cu no ta traha di un maneho nobo, cu e maneho a keda mesun cos, unda cu e vak blanco cu ta unda ta paga pa parkeer, entre 9 or di mainta te cu 5 or di atardi. E vaknan geel ta keda pa esunnan cu ta paga. EL a desmenti e rumor cu ta bisa cu no a uza mas vak geel, pero cuestion ta cu ta mas vak blanco ta wordo uza.

Locual cu ta wordo bisa ta cu nan ta bezig diligentemente cu e maneho nobo, cu ta den un fase hopi mas avanza. Ora cu ta asina leu, cu ta bay cuminsa implementa esaki, e lo wordo informa na comunidad. Pero pa awo, no tin cambio. Ainda mester paga pa parkeer y esun vaknan geel ta pa esunnan cu ta paga pa luna

MACHINE

Pa loke ta e machinenan cu lo ta daña, Sr. Mohammed a splica cu semper tin al menos un machine cu ta trahando. Pa fin di augustus tin ekiponan ta yega pa machinenan cu no ta trahando, lo pone nan bek den servicio. Pero aworaki tur caminda tin un machine cu ta trahando. Y esunnan cu no ta trahando, lo wordo drecha ora cu e ekiponan nobo yega. Mayoria caminda tin minimo un machine cu ta trahando.

Mas aleu, Sr Mohammed a splica cu aworaki ta trahando ariba e maneho con e lo ta den futuro. Unabes cu esaki ta cla, e lo wordo trece dilanti. El a pidi comprension pa e hecho cu no por divulga mucho cos aworaki. Ta purba di mantene pa loke tin aworaki, y ora e maneho nobo ta full cla, no lo sali den fase pero lo sali di un solo sali. Lo bay conscientisa tur hende pa nan cuminsa custumbra y/o adapta na e sistema nobo. Lo sigui cu e maneho cu entre 9 or di maint ay 3 or di atardi lo cobra pa parkeer den vak blanco y e vaknan geel lo ta pa esunann cu ta paga pa luna. Si un hende parkeer su auto den un vak geel, sin permiso, e auto lo wordo getouw. No por permiti pa para auto den 2 vak tampoco, y e auto lo wordo getouw.

ACCION LIñA BLANCO

Sr. Mohammed a splica cu ta e unico medida contra di e vaknan blanco ta si e auto ta uza dos vak.E ora lo touw e auto. Di e manera ey ta strobando, obstaculando otro cliente. Tocante pago, el a bisa cu aworaki no tin forsa pa tuma sancion contra di esey. Pa ley e ta poni cu mester paga.

No por trece algo dilanti si tin cambio, ya cu e no ta cla ainda. Ta p’esey ta manteniendo e maneho manera tin caba. Lo mester bin cambio den ley pa acopla e maneho nobo.

Cualkier auto cu ta parkeer, ta wordo registra den e parkeervak. E ta un situacion poco fastioso, e ta registra e auto cu tin e oranan gratis. No ta exclui cu lo por bin machinenan acerca. Te asina leu, Sr. Edwin Mohammed, director di Arubus/Aruparking.

