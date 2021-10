Education USA Aruba ta celebra nan prome aniversario como instancia oficial na Aruba dunando servicio na studiantenan cu tin e meta pa sigui nan estudio na Merca. EducationUSA ta un red (network) di e Departamento di Estado di Estados Unidos consistiendo di mas cu 430 centro internacional den mas cu 175 pais rond di mundo cu e meta principal pa promove estudio na Merca. E red ta traha solamente cu institutonan acredita den tur ramo, cu ta mas o menos 4,000 den total.

Consul General pa mision di Caribe Hulandes anterior, Allen Greenberg y ex-Minister di Enseñansa, Ciencia, i Desaroyo Sostenibel, Armando Rudy Lampe, a inaugura e oficina di Education USA na Aruba den 2020, como un di e prome islanan den Caribe pa tin representacion den e region.

Y diabierna ultimo, dia 15 di oktober, 2021 e team di EducationUSA Aruba a conmemora nan prome aniversario y a reparti cupcakes pa algun personanan clave den nan trabou, por ehempel Arubalening. Na prome lugar a bishita y reuni cu Minister di Enseñansa y Deporte, Minister Endy Croes pa asina introduci oficialmente e ekipo di EducationUSA Aruba cu ta consisti di cuater adviser voluntario den nomber di Darlene Ponse, Kyra Hoevertsz, Thais Nierop y Jo-Anne Croes. Di cual cada un tin e pasion pa enseñansa y ta afini na e sistema educacional Mericano y tur oportunidad cu e ta brinda. E adviser nan a scohe pa dedica nan tempo na informa, educa y guia e studiantenan cu tin e meta pa sigui nan estuido na Merca.

Durante e bishita a reuni cu Minister Croes ariba con por intensiva y amplia e trabounan di EducationUSA Aruba pa asina sigui ofrese e comunidad mas opcion den enseñansa. Un reunion ameno cu a reforsa esfuersonan di e bunita projecto aki. Ademas a bishita algun decaan (Colegio Arubano, YNZ Montessori High School, EduCampus) pa entrega un cupcake, celebrando e prome aniversario di EducationUSA Aruba lo sigui bishita e otro schoolnan secundario mas den transcurso di luna di oktober.

E oficina di EducationUSA Aruba ta situa na JFK Education Centre, Stadionweg 37 den e mesun edificio di Arubalening. Por tuma contacto cu Education USA Aruba via email [email protected] of bishita nos riba facebook @educationUSAAruba. Click ariba e link aki pa traha un cita virtual of personal cu un di nos consehoronan: https://bit.ly/3BGc1Rm.

