EduCanada Fair 2017 ta brinda studiantenan hopi posibilidad

Ministerio di Enseñansa a organisa EduCanada Fair 2017, unda “Business meets Education” a bini hunto. Diferente compania priva a bini hunto cu enseñansa y a comparti diferente informacion. Sheila Maduro, hoofd onderwijskundige zaken di Departamento di Enseñansa y Kevin Schuit di Academy of Fine Arts and Design tabata presente na e Business meets Education.

Sheila Maduro a haya cu e evento tabata hopi interesante. A comparti hopi informacion riba posibilidad cu studiantenan tin pa sigui studia na Canada y tambe pa siña un tiki mas di e pais. Tin algun studiante pa añanan ta bay studia na Canada, pero ainda no ta un grupo grandi ta bay eynan. E no ta un caminda unda cu tin hopi conocemento di dje, p’esey durante EduCanada Fair hopi splicacion a keda duna di tur posibilidad.

Tin e custumber cu mayoria studiante ta bay studia na Hulanda, di cual tin un historia hopi largo ya cu e ta madre patria pero tambe tin financiamento via DUO. Mirando aworaki cu studiantenan kier explora y kier mira otro posibilidadnan, na un otro sistema. Pero tambe e parti cu nan por studia na un otro idioma, esta Ingles, aworaki a bira un posibilidad. Mas informacion Departamento di Enseñansa haya, e ora e muchanan tambe por ta mas miho prepara. Cu e feria aki studiantenan por haya sa mas y por mira otro opcionnan cu tin.

Kevin Schuit a disfruta di e EduCanada Fair 2017 y e ta haya hopi bon cu tin personanan ta pensa pe futuro di Aruba, pe studiantenan. Cu esaki e educacion di Aruba por bay mas dilanti. “Mi ta contento di mira cu tin hende ta haci esfuerso p’esey”, asina el a expresa. Academy of Fine Arts and Design ta haya cu ta hopi bon cu Aruba ta habriendo su portanan pa otro cultura y no solamente Hulanda. Tin studiantenan ta menos confortabel cu Hulandes y ta mas miho pa nan bay Canada.