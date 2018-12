Educacion ta e paspoort pa futuro, pa mañan por pertenece na esnan cu a prepara p’esaki awe

Diamars a toca turno pa trata e presupuesto di Minister di Enseñansa Rudy Lampe. Mi persona a enfoca cu nos educacion no ta prepara pa futuro y continuacion di nos comunidad. Nos curiculo no ta basa riba necesidad den nos comunidad y sigur riba exigencia di sector laboral y tambe cambionan cu ta bin den sector laboral cu nos muchanan di awo no ta prepara p’esaki.

Nos sistema escolar ta crea e posibilidad pa sigui hopi ramo di estudio, pero ta trece tambe cu ne cu actualmente esnan cu termina cierto estudio ta haya hopi dificultad pa haya un trabao y pami esaki ta un forma di demotivacion. Y nos curiculo actual no ta basa pa siña e mucha cierto tecnicanan cu por haci cu e por adapta y por funciona den otro funcionnan. Siguramente e desaroyo di e tecnicanan aki ta hopi importante pa futuro di nos comunidad. Mi ta contento si di por a wak cu den maneho actual lo duna contenido na e 21 Century Skills cu lo yuda den esaki y ta un bon comienso

Un programa di ICT pa por produci mas profesionalnan den e area aki ta un obligacion pa nos por inculca cambionan innovativo y tecnologico den enseñansa. Y asina nos ta duna contenido real na innovacion pasobra si pone material y ta utilisa esaki djis pa show, nos a keda mesun leu. Y ta positivo cu ICT ta bira parti di e curiculo di EPI.

Inclusion

Un punto di atencion ta inclusion di nos muchanan manera esnan cu autismo, ADHD pa crea e plataforma escolar cu nan tambe por ta parti di esaki y pa duna nan perspectiva den sector laboral. Nan tambe mester tin hopi atencion, sin lubida esnan cu limitacion fisico y tambe esnan cu limitacion visual y problemanan cu oido. Nos mester percura pa nan tambe tin futuro y mi ta kere firmemente cu mester upgrade cuerpo di docentenan of crea mas profesionalnan cu por yuda pa duna nan e enseñansa di calidad

Traimerdia

Den mi pensamento Traimerdia mester ser amplia y sigur den barionan cu segun CBS tin hopi necesidad debi na probresa y problemanan social. Nos tin di duna e muchanan aki tambe e oportunidad pasobra awendia comunidad a cambia y mayoria di e mayornan ta traha y cu subida di edad di pensioen, welo y welanan awendia tin di traha y hopi mucha ta keda riba caya. Y pa haci esaki posibel nos mester di hopi profesionalnan cu ta trahando y ta netamente nan experticio ta necesario den e proyecto aki.

