Educacion parce a bira coy hunga pa Minister Lampe

Sabiduria of dictadura ta tumando luga den Eseñasa! No tin un dia of siman cu maestronan ta protesta p’e manera Bi-polar di minister Lampe cada biaha ta cambia su mesun palabra y maneho, parce cu Lampe no ta biba na Aruba ora cu cada rato ta tuma decision nan descabeya sin consulta pa tin un miho respaldo den su decision nan. Den un pleno crisis di covid 19 cu tin henter nos pueblo bou presion emocional bo ta haña minister di educacion ta tuma yen decision pa loco cu no ta prioridad. Kier forsa educacion digital mientras cu Aruba ultimo dia nan tin problema cu red di internet cu constantemente ta down of slow pa motibo di trabou avansa cu e compania ta haciendo riba su red nan digital pero parce cu e unico cu no sa ta minister di educacion. Pa loke ta edificionan cu scol nan ta aden y ta paga huur anto kier baha gasto nos por compronde pero drecha e scol nan cu ta cera prome pone nan bek den funcion e ora bo ta saca e scol for di edificio anto bo a baha bo gasto. Aruba awor aki mester paz mental nos muchanan mester por haña educacion saludabel cu maestronan cu amor gana cu animo pa yuda e muchanan no manera cos ta awor cu yen incertidumbre demotiva paso nan no sa mas kico pa spera di e minister B-polar Lampe. Partido red mester por mira cu e actitud di e minister B-polar aki no ta bon y por perhudica partido red den proximo eleccion otro aña basta cu decision nan emocional bi polar sinta keto un rato anto pone un lista di e cos nn mas importante den enseñansa cu keda cambia di pensamento cada rato. Gobierno di coalicion aki parce manera Mep ta mama di 2 yiu mal cria cu ta RED y POR parce cu nan ta goberna riba nan mes cu cada rato ta haci y deshaci paso sino mi ta baha gobierno mentalidad bi polar aki no mag di ser tolera den gobernacion. Educacion ta e fundeshi di un pais kiermen pone atencion prome cu e fundeshi zaak nos haña nos mes cu hopi mas problema social djis pa capricho di un minister Bi polar

