Cua di esakinan abo a wak pasa of a pasa aden? Discriminacion? Insulto? Bullying? Abuso fisico? Acoso sexual? Menasa? Revancha? Trato inhusto, entre otro.
Na Aruba tin diferente departamento na unda bo lo por haci keho si bo haya bo cu un situacion di abuso na trabou por ehempel: Departamento di Labor, Departamento Recurso Humano, Sindicatonan, pronto Ombudsman. Sinembargo informacion na pueblo ta limita. Un solucion pa logra combati abuso na trabou, ta door di duna hopi informacion y tambe pa guia e persona na e caminda corecto.
Un manera cu nos por cuminsa cu esaki ta, pa tur e departamentonan concerni recorda pueblo ken nan ta y con nan por yuda bo.
Ta sigur cu tin hopi mas cu tin cu wordo haci pa locual ta e tema aki, sinembargo e proposito di e articulo ta solamente pa haci un yamada na e instancianan concerni, unda cu pueblo kier sa unda boso ta y kier sa con boso lo por ofrece mas proteccion na nan.
Cu suficiente informacion y siguransa di nan proteccion por haci cu esnan pasando tur dia den e abusonan aki, por haya e curashi pa tuma accion door sigui e procedura corecto pa entrega nan keho. Un trabou digno ta un derecho di tur hende. Aruba mester di boso ayudo!
Gillmar Werleman
Profesional den desaroyo di organisacion y maneho