E pregunta cu mas a resalta den fin di siman na PPA tabata: pakico a cera Departamento di Mucha y Hoben (DMH), cu ta parce mas di ta un decision burocratico combina cu sed pa negligencia politico. Tin un cantidad di documento manera di; SER, UNICEF, KPMG, Adviescommissie 2005, etc. cu tabata boga pa bin cu un ley pa regula e centronan di cuido di mucha na Aruba, manera ta na tur parti mundo. Den wega no ta cuestion di presupuesto, wega politico, pero seguridad y bienestar general di Aruba su muchanan, esunnan mas vunerabel den nos comunidad. E movecion aki ta uno iresponsabel y un paso enorme atras, cu ta mina decada di advertencia, obligacion local y internacional y progreso fragil cu nos ta haci den proteccion di mucha.
Un historia di negligencia
“For di e añanan setenta, Aruba a mira un crecemento descontrola den centro di cuido di mucha. E gobiernonan anterior a reconoce esaki y a traha riba e Ordenansa Nacional Centro di Cuido di Mucha, cu ta rekeri permiso pa opera un centro di cuido di mucha y cu esey mester ta mara na standard di calidad: cualificacion di personal, espasio disponibel, higiena, seguridad y guia pedagogico. Pero pa mas di 30 aña e ley a keda den lachi, yena di eror tecnico y di ehecucion, sin implementacion y boluntad politico”, Eduard a señala. E gobierno di AVP na 2017 ta esun a bolbe pasa e ley aki den Parlamento, pa asina den 2018 cuminsa na implementa e ley.
E roadmap di implementacion completamente ignora
Segun Eduard: “Cerando DMH ta desvia totalmente di e roadmap cu tanto instancia y comunidad a pidi. Ademas for di nos fuente di informacion nos por a compronde cu tin un ‘instellingsbesluit’ traha pa DMH. E preguntanan ta e ora: Con y ken lo sigui vigila e Registro Nacional di e Centronan di Cuido di Mucha? Ken lo supervisa y preveni un centro sin permiso y sin seguridad pa sigui opera? DMH a duna un base di supervision cu finalmente a crea un minimo di confianza.
Mas pio ainda, DMH a introduci un sistema di Intervencion Trempan pa mucha entre 2–4 aña, den colaboracion cu DVG/JGZ. Esaki no tabata un luho, sino un necesidad pa detecta problema tempran y salba direccion di desaroyo y carera escolar di un mucha. Ta iresponsabel pa stop cu e programa y e lo kita tur speransa di e famianan y specialmente e muchana, cu mas mester tin dje”.
Unda e evidencia ta?
E punto crucial: unda e rapportnan cu ta prueba cu DMH a faya ta? Unda e evaluacionnan di su impacto, investigacion di su eficiencia, of audit di su presupuesto ta? Esaki ta parce di ta un decision tuma sin fundamento, sin transparencia, y sin profesionalismo. Den fondo esaki ta parce mas un movecion pa complace un grupo chikito, cu ta pone e bienestar di nos muchanan na ultimo lugar y ganashi propio na prome lugar.
PPA ta pone nos muchanan prome cu politica
“Cu e ceramento di DMH ta obvio un traicion di confiansa, profesionalismo y transparencia cu pueblo y tur e profesionalnan cu a traha riba varios aspecto importante pa Aruba su muchanan. Tambe e ta obstaculisa ehecucion di e ley di “kinderopvang” cu ta asina importante pa siguridad y desaroyo optimal di nos muchanan. Liderazgo berdadero ta ora bo ta defende derecho di esunnan mas vunerabel y no ta sacrifica nan pa un movecion politico. Nos muchanan mester ta na prome luga y PPA lo exigi transparencia, responsabilidad y accion. Aruba no por sigui biba cu un gobierno cu ta trata derecho di mucha manera un opcion of wega di popularismo. Nos muchanan merece siguridad, proteccion y un futuro digno,” Eduard a finalisa bisando.