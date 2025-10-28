Atardi, na edificio di ATIA, un grupo importante di mas cu 14 gremio sindical y comercial a reuni cu Partido Patriotico Arubano (PPA) pa un dialogo habri y respetuoso tocante e Rijkswet HOFA. Segun Parlamentario Eduard Pieters, e reunion a mustra claramente un solo cos: pueblo di Aruba ta wak, ta compronde y no lo permiti pa sigui fomenta miedo sin tin base huridico y constitucional. “Un pueblo culto, hamas por ta venci y ni cuanto bo purba di hinca miedo den nos hendenan, bo no ta logra,” Eduard Pieters a vocifera cu emocion y determinacion.
Un pueblo cansa di falta di transparencia
Durante e reunion, e gremionan a expresa claramente e confusion cu ta reina den comunidad. Nan no ta compronde con un Prome Minister kier hinca miedo den su propio pueblo”, cu argumento cu Aruba lo perde su paspoort, of cu nos ta daña nos relacion cu Reino Hulandes, si nos opone na e ley HOFA. Nan a compronde cu esey no ta manera pa goberna ni pa lidera un pais. E ‘modus operandi’ actual, segun nan, no ta corecto ni beneficioso pa futuro di Aruba.
“E pueblo di Aruba no ta pidi confrontacion,” Pieters a señala, “sino nan ta pidi transparencia, respet y claridad.”
PPA ta sali pa Aruba
For di prome y den henter periodo di eleccion, PPA a para firme contra e Rijkswet. Awe e mensahe ta mesun: “Nos no ta bay entrega nos autonomia, sin haci te e ultimo intento pa para esaki.” Pieters a recorda cu hopi politico di antes a lucha incansabel pa logra e Status Aparte y esey no por ta destrui awe den nomber di un ley, cu ta kita poder for di man di Parlamento di Aruba. “E pueblo di Aruba mester sa un cos: HOFA no ta un ley tecnico, ta un ley politico cu ta toca nos dignidad como pais. Si nos firma esaki, nos ta firma cu nos mes no ta capaz di maneha nos asunto interno,” Pieters a insisti.
E ta agrega cu PPA lo sigui defende y boga pa un Frente Nacional, unda tur partido, sindicato y ciudadano por uni, pa para e proceso aki, cu no ta ni siguiendo e palabracionnan haci for di 2022 na Hulanda, paso no tin un consentimento di gran mayoria.
Uni forsa pa bienestar di Aruba
E dialogo di ayera tabata djis e prologo di un movimiento, cu sigur lo por bira mas grandi. Pieters a anuncia cu diamars, durante e reunion di Parlamento, PPA lo trece e puntonan di e gremionan dilanti cu claridad y determinacion. “Nos lo presenta e preocupacionnan cu nos a tende, e falta di respet pa nos autonomia, e manera di comunica cu pueblo y e intento pa domina Aruba via miedo y kier impone algo for di ‘porta di cushina’. E pueblo ta cla: Aruba no kier esaki.”
Na final di e atardi y sesion, Eduard Pieters a termina cu un mensahe di union y speranza:
“Nos no ta sali pa un color, ni pa un partido, nos ta sali pa Aruba. Pa e pais cu nos antepasadonan a sacrifica asina tanto y a logra nos Status Aparte, pa no perde tur loke a tuma asina tanto aña di lucha y cu ta determina nos autodeterminacion.”
“Nos por tin opinion diferente, pero nos mester keda corda cu nos ta huramenta pa un solo meta: protega nos pais, nos autonomia y nos dignidad,” Eduard Pieters a termina bisando.