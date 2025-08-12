Segun Eduard Pieters, miembro activo di PPA, PPA ta e unico fraccion cu a trece dilanti, pa traha hunto y focus riba un frente nacional. PPA a yama un reunion y a sinta cu e gremionan sindical den luna di juli, unda cu nan mes ta indica cu no tin draagvlak y cu for di 5 aña pasa caba, nan a bisa cu nos autodeterminacion, no ta negociabel! Cu un implementacion di e Rijkswet op Financieel Toezicht, Aruba ta core e risico di perde su autodeterminacion.

Dos componente importante: draagvlak y autodeterminacion

Na momento cu un pais ta bay haci un cambio impactante y importante, ta bon pa pueblo ta bon informa y cu tur informacion ta transparente y cla pa tur hende. Pa PPA ta importante pa sa kico ta e posicion di gobierno relaciona cu e topico di Rijkswet. Pero mas importante, kico ta e postura di cada un miembro di Parlamento. Recientemente PPA a sinta cu gremio sindical y por lo menos, durante e reunion aki, por a presenta e ‘contouren’. Pa e sindicatonan, loke a resalta na final di e presentacion y cu nan a vocifera den entrevista, ta cu, no tin draagvlak y esey ta netamente loke PPA ta boga p’e.

Pero un otro punto cu sigur ta sumamente importante y tin di haber tambe cu e sentimento di patriotismo y historia di Status Aparte, ta nos autodeterminacion. “Unabes cu e Rijkswet aki drenta na vigor, nos ta core risico pa perde nos autodeterminacion, cu tanto nos antepasadonan a lucha p’e. Y esaki sigur lo tin un efecto riba cada ciudadano di e pais aki,” Eduard a indica.

Preocupacion cu ‘done deal’

Loke ta importante pa resalta segun Eduard ta: ‘No ta e gremionan so ta preocupa, pero nos di PPA tambe, cu tur hende lo haya e informacion ‘5 pa 12’, pues na ultimo, unda ya nos por haci nada mas. Ta cuestion di djis bin informa Parlamento di Aruba, paso ya e ta un ‘done deal’. PPA ta teme masha cu esaki ta loke ta bay sosode na fin di aña aki, ora cu nos ta den pleno preparacion pa Pasco di Nacemento, unda cu probablemente gobierno ta bin na ultimo momento Parlamento, cu tur sort’i pretexto y e Parlamentarionan, cu ta sostene coalicion y no e lucha cu nos antepasadonan a hiba, ta bay aproba esaki tambe. Pues lo cera un deal, sin involve gremio comercial y sindical, cu ta e wes’i lomba di bo pais y cu mester sostene e decision aki. “Un sin fin di falta di tumamento di decision y PPA ta haya cu esaki ta falta di liderazgo efectivo y decisivo. Nos lo sigui insisti pa forma un Frente Nacional”, tabata loke Eduard a comparti.

Finalmente PPA ta satisfecho cu por lo menos ora PPA trece algo dilanti, ta wak cu gobierno ta tuma cierto accion, aunke no ta reconoce cu ta door di e accionnan impulsa of crea pa PPA. “Nos ta spera cu den futuro cercano, lo tin un combersacion nacional riba e punto di Rijkswet aki, prome cu e parlamentarionan subi avion den luna di september pa atende cu e punto aki den IPKO y pa despues fin di aña 2025 djis bay di acuerdo cu e ‘done deal’ di Rijkswet,” Eduard a finalisa bisando.