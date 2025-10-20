Durante un conferencia di prensa dialuna mainta, parlamentario Eduard Pieters di fraccion di PPA a reafirma e posicion constante y responsable cu tanto fraccion como partido PPA tin riba e discusion actual di e Rijkswet HOFA. Segun Pieters, esaki ta un tema hopi relevante, y for di e momento cu su colega Otmar Oduber a tuma su funcion como parlamentario, PPA a expresa su preocupacion y for di 30 di januari a pidi pa un Reunion Publico tocante e proceso di Rijkswet.
Retraso den e proceso parlamentario
Pieters a expresa su decepcion cu Parlamento no a convoca un sesion publico den e plazo di 30 dia, manera ta stipula den e Reglamento di Ordo. Na realidad, a pasa mas cu shete luna promé cu a yama e reunion aki, cu despues di menos di 15 minuut a wordo schorsá riba peticion di un colega di partido. “Apesar di e retraso aki, posicion di PPA a keda cla y firme. E fraccion a tene reunion cu gremionan sindical y comercial y cu instancia importante na Aruba pa tende nan preocupacion y comparti e posicion di PPA,” Pieters a señala.
Dialogo continuo y consulta nacional
Dos luna pasa, e fraccion di PPA a entrega su Nota di Minoria, cu tambe a wordo distribuí na tur gremio y instancia relevante, tanto den Reino Hulandes como den Aruba. Pieters a expresa su aprecio pa otro partidonan politico cu tambe a sigui e ehempel di PPA pa sinta y dialoga cu gremionan sindical y comercial. “Esaki ta un proceso cu PPA a inicia y cu lo sigui fortifica,” el a bisa, destacando cu e Rijkswet tin consecuencia serio pa Aruba completo.
Invitacion pa dialogo – 27 di october
E fraccion di PPA a manda un carta di invitacion na tur gremionan sindical y comercial pa un sesion di consulta dialuna 27 di october den e edificio di ATIA di 4:00 pa 6:00 atardi. E proposito ta pa:
Splica e posicion di PPA y e ultimo informacionnan haya;
Tene un dialogo constructivo; y
Haya input adicional di e sectornan involucra.
Dos opcion riba mesa
“Na e momento aki tin dos opcion riba mesa,” Pieters a elabora. “E prome ta cu Parlamento ta aproba e Consensus Rijkswet, y e di dos ta pa prepara un rapport cu un base amplio y solido di representantenan di pueblo, pa manda na e Tweede Kamer cu e cambionan necesario. Si un mayoria di Parlamento ta bisa ‘no’ na e version actual, e proceso ta para y Aruba lo tin cu cuminsa di nobo.”
Un yamada pa un Frente Nacional
Pieters a haci un yamada urgente: “PPA ta apelá na tur gremio sindical y comercial cu a ricibi e invitacion formal, pa asisti na e sesion importante aki dia 27 di october. Meta di esaki ta pa prepara un rapport cu ta refleha e vision di PPA: forma un Frente Nacional pa Aruba.”
Si e di dos opcion ta e caminda, Aruba, via su Minister Plenipotenciario y cu apoyo di Gobierno y Parlamento, lo por forma un delegacion amplio, manera e ‘Ronde Tafel Conferenties’ di añanan 70 y 80, pa negosha e cambionan necesario cu Hulanda. Esaki por ta implementa via articulo 18 di nos Statuto, si nan haya apoyo di 3/5 di e Tweede Kamer. Den e caso ey, e proceso lo sigui den e Conseho di Minister di Reino Hulandes.
Un momento pa refleha y uni
Finalmente, Pieters a enfatisa cu Aruba mester avansa cu cautela y sabiduria. Hopi hende a bira comodo despues di 40 aña di Status Aparte y a lubida e sacrificionan cu nos mayornan a haci pa logra esaki. El a recorda e lucha y e solidariteitsbelasting di e epoca ey, ta cosnan cu nunca nos mester lubida.“Nos mester stop di bringa entre nos mes y baha e bandera politico, y uni bou di un bandera so; bandera di Aruba,” Pieters a bisa.
“Aruba tin mester di lider cu ta inspira y uni, cu ta mustra Hulanda cu nos ta honra nos Statuto di Reino Hulandes y nos Staatsregeling y cu nos ta traha pa bienestar di nos pais y nos pueblo,” Pieters a finalisa.