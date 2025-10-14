Eduard Pieters (PPA): “Ta parce cu PPA a haya un castigo pa defende dignidad di nos grandinan den Parlamento”
Den su prome debut como Miembro di Parlamento, Eduard Pieters, el a hay’e ta defende e posicion di fraccion di PPA den presidencia di comision di Parlamento. Den un tono trankilo, papiando firma y cu hecho, Eduard Pieters a indica cu si realmente kier papia di politica nobo, innovativo y diferente, pero e accionnan ta demostra un politica tradicional y ta opta pa castiga esunnan cu a traha bon. Ta di lamenta cu manera ladron den anochi, a tene un reunion den comision central, kita e presidencia di PPA di Comision di Famia y Adulto Mayor, net na momento cu PPA ta den transicion di huramenta parlamentario Eduard Pieters y duna partido FUTURO, sr. Gino Goeloe, e presidencia. Esaki ta un acto di falta di respet, no solamente pa e partido y fraccion, pero pa tur adulto mayor y pensionado cu PPA ta defende sin pausa desde aña pasa.
Un Palabra Cu Mester Tene Peso
Segun Eduard Pieters: “Mi ta sinti cu PPA a haya un castigo pa e tremendo trabou cu nos a haci,” señalando un realidad cu hopi Arubiano ta sinti: e politiconan cu ta traha pa pueblo, ta wordo hala un banda pa motibo politico. PPA, bou di liderazgo di Otmar Oduber, a dedica su energia den Comision di Famia y Adulto Mayor pa lucha pa dignidad di nos pensionadonan.
Di Plataforma PAIS te na PPA, esey tabata un compromiso real, unda a reuni cu e gremionan manera OPPA y SVB, pa investiga y propone solucion berdadero y realistico den e plan di PPA. Di e forma aki, PPA como un fraccion di 1 asiento, por a haci e preguntanan skerpi, dirigi y pone presion constructivo riba e presupuesto di gobierno, brindando un plan concreto pa drecha un sistema cu ta pone nos grandinan den un situacion dificil y vunerabel.
Ta silencia e comision cu a lucha pa dignidad di nos grandinan
E Comision di Famia y Adulto Mayor no tabata un comision cualkier. Den su periodo bou di presidencia di PPA, e comision aki tabata esun cu a traha mas. PPA tabata hopi activo, papiando cu e pensionadonan y pidiendo respet pa nan derechonan. Mientras otro di baina tabata menciona e topico aki den campaña, PPA tabata tin proposicion concreto. “Ta te na final di campaña por ehempel cu sr. Mike Eman a papia di redobla pension, despues el a cuminsa papia di 700 florin pa e pensionadonan y na final nos sa kico a pasa, ya cu ta 250 florin so el a entrega na e pensionadonan. Nos a para firme pa nos grandinan,” Pieters a enfatisa.
Respet pa experiencia, no pa aliansa
Eduard Pieters a pone un punto fundamental: e comisionnan mester ta guia segun experticio di cada miembro di parlamento, no segun color politico. “Sr. Goeloe ta un experto den su area, mescos cu ami ta den enseñansa. Pero si nos kier hiba un politica nobo, nos mester busca un balansa y laga PPA e ora haya e comision den e area di enseñansa,” el a propone. Esaki ta un paso concreto di madures politico, unda tin un Parlamento cu ta sirbi pueblo, no partido.
PPA no ta keda lamentando. “Nos ta sigui lucha,” Pieters a sigura. “Nos compromiso cu nos adultonan mayor no ta depende di stoel of titulo, sino di curason.” Otmar Oduber y su ekipo a keda cla cu: e plan di trabou, e reunionnan cu minister y e gremionan pa nos grandinan tin un bida digno. E castigo politico ta temporal. Pero e respet cu pueblo tin pa un partido cu ta traha cu dignidad, ta eterno.