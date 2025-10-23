Un grupo di maestro pensionado a acerca e fraccion di PPA pa haya oido, ayudo y husticia den un situacion cu nan ta considera inhusto y discriminatorio. Segun nan, e trato desigual cu nan ta ricibi compara cu nan coleganan cu ainda no ta pensionado, ta un falta di respet pa nan dedicacion y servicio di hopi aña den educacion Arubano y cu ainda nan ta trahando, door di scarcedad y necesidad di maestro den enseñansa.
“Nos ta para firme tras di e maestronan. Nan a traha cu amor y entrega pa nos yiunan di tera y e manera cu nan ta trata awe, no ta uno digno di e sacrificio cu nan a haci,” parlamentario Eduard Pieters a declara.
Desigualdad den pago di ATV
E keha principal ta loke ta e pago di 3½ dia di ATV (Arbeids Tijd Verkorting) cu e Gabinete Wever Croes II a kita di e e maestronan pensionado. Segun e grupo aki, e maestronan cu ainda ta den servicio ta sigui haya e pago di ATV, mientras cu nan como pensionado, cu ta trahando awor via un directiva di scol, no ta ricibi esaki.
“No por tin dos midi pa e mesun trabou,” Pieters a splica. “Si e mesun dunador di trabou, cu ta haya subsidio di gobierno, ta bisa cu nan ta apto y profesional pa traha, anto no tin motibo pa trata nan diferente, simplemente pasobra nan ta pensionado.”
Kico ta e ATV y kico ta den wega
Pieters a recorda cu e dianan di ATV a wordo introduci hopi aña pasa, den un periodo ora cu gobierno no tabata por duna indexering salarial. A cambio e empleadonan publico a ricibi dianan liber compensatorio pa compensa e perdida di poder di compra.
“E ATV tabata crea pa protega e empleado y mantene un cierto balans social. Pues con ta posibel e ora, cu un parti di e sector di educacion ta exclui di e beneficio aki? Ta un falta di equidad cu nos no por sigui permiti pa sosode,” Pieters a bisa.
PPA ta exigi trato igual pa tur trahador
E fraccion di PPA ta tuma e situacion aki hopi na serio y ta prepara pa haci e preguntanan necesario den na e minister en cuestion, pa asina trece claridad y coreccion den e maneho actual. “Nos Constitucion ta basa riba igualdad,” Pieters a enfatisa. “Esaki kiermen cu ningun ciudadano no por wordo trata diferente si nan ta traha, aporta y cumpli cu e mesun responsabilidad. E maestronan pensionado cu ta traha via un schoolbestuur mester wordo trata cu dignidad y respet.”
Pieters a agrega cu PPA lo sigui defende nan derecho y no lo permiti pa ningun grupo, cu a dedica su bida na enseñansa, ta ignora.
“Nos pueblo ta forma pa e educacion cu e maestronan aki ta y a duna. E ora ta yega na nos como pais, pa mustra gratitud cu accion, no cu palabra. PPA ta compromete pa trek e accion aki recht y pa rectifica e desigualdad aki.”
Un apelacion pa respeto y husticia
Finalmente e fraccion di PPA ta pidi atencion urgente di e ministerio y di e instancianan relevante pa mira e casonan individual y restaura e pago di ATV pa tur maestro pensionado, cu ta traha activamente. “Esaki no ta djis un cuestion di pago, ta un cuestion di respet,” Pieters a conclui. “Cada maestro cu ta sigui traha despues di pension, merece un trato husto, pasobra nan ta sigui contribui na futuro di Aruba.”