Den luna di februari mi persona como miembro di Partido Patriotico di Aruba (PPA) a publica un comunicado di prensa caminda nos di PPA ta urgi nos parlamentarionan y gobernantenan pa forma un frente nacional. Un frente nacional hunto cu gremio comercial y sindical pa nos por mustra Hulanda e disciplina, determinacion, madurez y compromiso cu Aruba tin pa su pueblo y cu nos por hiba un finansa responsabel manteniendo e normanan presupuestario den e LAft.

Dos luna despues y ainda Aruba no a haya claridad riba e postura di e partidonan cu tin representacion den Parlamento di Aruba. Mientrastanto, segun Presidente di Parlamento, 1 di mei, dicho ley mester ta na Raad van Staten. Sinembargo ainda e fraccionnan den parlamento no a haya ni e Rijkswet “nobo” pa studia, corda pa tuma un decision corecto basa riba e contenido di e Rijkswet mes.

Fraccion di PPA a manda un carta na Presidente di Parlamento dia 31 di januari 2025 pa urgi su persona, pa yama un reunion publico tocante e Rijskwet. E expectativa ta pa Gobierno di Aruba por duna e ultimo avancenan den desaroyo di e Rijkswet nobo, y pa cada miembro di parlamento por mustra pueblo na ki banda nan ta para pa loke ta trata e Rijkswet. Lamentablemente e reunion aki no a wordo yama. Segun Reglamento di Ordo di Parlamento e reunion mester wordo yama denter di un (1) luna. Mas di un luna a pasa y comienso di april fraccion di PPA a manda un recordatorio na Presidente di Parlamento y te dia di awe ainda no a yama e reunion publico. E acto aki no ta bon y e ta un falta di respet pa e Reglamento di Ordo di Parlamento cu ta e organo mas halto di Aruba.

Nos di patido PPA, como bon patriotico Arubano y conforme nos derecho di existencia como partido, nos ta keda defende y salvaguardia interes general di pais Aruba. Nos ta keda boga, promove, defende y salvaguardia nos status autonomo den Reino Hulandes. Nos no lo sucumbi pa influencianan materialista cu lo distrui nos idealnan como pais Aruba.

E gobierno di salida a laga dos opcion atras pa e gobierno nobo. Ta tuma e Rijkswet y Hulanda ta reduci e interes na 3.6% riba nos debe, cu ta riba 900 miyon florin cu nos a haci na momento di un crisis mundial, of parlamento no ta aproba e Rijkswet y mester paga e debe cu un interes di 6.9% pa 20 aña. Mi pregunta ta: Con nos den Reino Hulandes ta interpreta articulo 36 di Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden? E articulo aki ta: “Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten verlenen elkander hulp en bijstand”.

Parlamento di Aruba mester tuma un decision denter di 3 siman y e decision aki lo tin un impacto significante riba e porcentahe di interes riba e prestamo, y probablemente riba e derecho di Parlamento di Aruba pa tuma decisionnan pa pueblo. E ultimo aki ningun politico ta papia di dje. Ta papia solamente riba e porcentahe di interes cu mester paga bek y no riba e consecuencianan como pais autonomo den Reino Hulandes. Ta p’esey PPA pa medio di su fraccion ta boga pa den un reunion publico, pueblo di Aruba haya mas informacion di e proceso di Rijkswet y mas importante ainda haya sa kico cada parlamentario ta dicidi encuanto e Rijkswet. Un Rijkswet cu kisas por tin exigencianan pisa cu por afecta nos status autonomo den Reino Hulandes cu tanto nos hendenan y politiconan manera Henny Eman (dfm), Shon A Eman(dfm), Juancho Irausquin(dfm), Betico Croes(dfm), Henny Eman(dfm) y Nelson Oduber a lucha y sacrifica p’e. Den e temporada nos dilanti nos idealismo di ta “Baas den bo propio cas” por ta na peliger y lo por bira “Ja baas”. Nos pregunta ta: materialismo lo vence idealismo?

Eduard Pieters, miembro di PPA