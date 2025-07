Eduard Pieters, miembro activo di PPA, a presenta su preocupacion durante un conferencia di prensa ultimo, unda el a indica cu Fraccion di PPA, a base di Reglamento di Ordo di Parlamento, a entrega un peticion pa un reunion publico. E reunion publico tabata pa trata e situacion di RWZI na Bubaliplas, Parkietenbos y Ser’i Teishi, mirando cu ta trata di bomnan di tempo, cu por rebenta na un momento of otro. Ta un echo cu e instalacion ta hopi bieu, ya cu esaki ta traha den e añanan 70 di siglo pasa, pa procesa mas o menos 4500 meter cubico pa dia y awendia e mesun planta aki mester procesa casi dobel di e cantidad stipula.

7 luna y niun solucion concreto

Segun Eduard Pieters: “Despues di 7 luna di eleccion e coalicion pa medio di nan programa di gobernacion a priminti pueblo di reduci of preferiblemente elimina molester y contaminacion causa pa e plantanan di RWZI. Pueblo kier sa ki plan gobierno tin y con leu nan ta pa tuma accion”. E planta di RWZI na Bubaliplas, Zeewijk y Parkietenbos y e incinerator na Parkietenbos, a wordo trapasa pa Aruba Wastewater Sustainable Solutions N.V (AWSS). E planta na Bubaliplas tin hopi aña caba den mal estado, ta manda holo stinki y ta ocasiona polucion casi ireparabel den e sector aki, cu ta netamente e pilar di nos economia, esta turismo.

Condena riba pais Aruba

Eduard a recorda riba e echo cu un hues a dicta un condena riba pais Aruba, pa no tuma medidanan adecua contra e molester di e planta, imponiendo daño significante y dwangsom riba gobierno. Gobierno aún no ta cumpli cu e veredicto. “Tin indicacion cu ta tira awa sushi no procesa den Bubaliplas y posiblemente den e otro areanan protehi bou di e convenio di RAMSAR (“Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels”), cu obliga proteccion y maneho prudente di e ecosistema. Den e amienda di PPA cu parlamento a rechasa, a propone pa uza e “sustainability fee” pa conserva y restaura netamente e areanan natural”, el a aclarea.

Ser’i Teishi como di dos dump

Na Ser’i Teishi, Aruba ta sigui uza un metodo antigua di ‘bales’ of bloki of cilinder di sushi comprimi pa dump material solido. Un practica cu ta prohibi den hopi pais, door di e contaminacion grave di suela y riesgo pa salud. PAHO a adverti for di 2018 cu e situacion na Parkietenbos y awor na Ser’i Teishi no por sigui asina, sinembargo 7 aña despues, ainda no tin accion concreto. Eduard Pieters a indica cu: “Ser’i Teishi tabata un solucion temporal, despues di ceramento di Parkietenbos na 2022. Pero ya tin 3 aña sin un plan di maneho di desperdicio responsabel y sostenibel. E dump ta trece molestia constante pa e barionan di Simeon Antonio, Cas Paloma, Barcadera y Mahuma, cu holonan toxico y stinki ta plama e zona. Ademas, tin 46 container cera y 6 habri cu ‘medical waste’ sin tratamento. Esaki ta un riesgo urgente pa salud y medio ambiente. Unda ta e incinerator menciona den programa di gobernacion?”

Finalmente Eduard Pieters a indica cu e solucion pa Aruba su problematica di procesamento di sushi, mester ta un combinacion di “sanitary landfills” responsabel y un planta di “waste-to-energy” (WtE). Pero tambe mester cuminsa pensa riba un otro solucion, cu ta mas riba termino largo, unda ta inverti den educacion di nos mucha- y hobennan, tocante con pa anda mihor cu desperdicio.