Parlamentario di PPA, Eduard Pieters, ta urgi gobierno pa bay mas leu cu djis un limpieza superficial y adopta un politica structural y humano, pa realmente combati e crisis di adiccion ambulante cu ta creciendo na Aruba. Segun Pieters, e “operacion di limpi” cu Cuerpo Policial di Aruba a haci luna pasa, tabata solamente un capa riba e problema, pero no e solucion berdadero y structural. “Nos a mira un bunita limpieza, pero despues di un luna, e ta un desaster atrobe,” Pieters a bisa. “E problema di adicto ambulante no ta algo nobo. E ta un asunto compleho y profundo. Nos mester ta consciente cu e adictonan ambulante aki tin un malesa mental y nan mester haya e ayudo necesario.”
Di criminalisacion pa compasion
Pieters a enfatisa cu trata e adictonan manera criminal of simplemente move nan for di caya sin siguimento profesional y ta djis sigui crea un ciclo cu no conoce un fin. Segun e manualnan di diagnostico internacional, adiccion ta un trastorno mental y e persona cu ta sufri di dje mester haya tratamento y rehabilitacion profesional.
Parlamentario Eduard Pieters a enfatisa cu hopi di e adictonan ta ex-trahadornan, mama, tata, y miembro di nos comunidad, cu a perde caminda pa motibo di depresion of problema personal.
“Ningun hende ta nace pensa cu e lo bira un adicto. Ningun tata of mama ta desea esaki pa su yiu. Nan ta pasa den momentonan dificil y nos mester trata nan cu dignidad,” Pieters a bisa.
E plan concreto di PPA
Den e plan “Nos Aruba 2050”, partido PPA ta propone pa:
Rehabilitacion obligatorio como parti di castigo pa e adictonan cu a comete crimen.
Tratamento compulsorio pa e adictonan cu no kier haya ayudo boluntariamente.
Colaboracion cu sector priva pa garantisa trabou despues di rehabilitacion como un paso di nan reintegracion.
Reforma di e ley urgente di curatela, pa hacie mas terapeutico y humano.
Pieters a enfatisa cu e medidanan aki no ta solamente social, sino tambe un inversion den siguridad y desaroyo humano na Aruba.
Transparencia y responsabilidad
El a anuncia cu su fraccion lo presenta un serie di pregunta formal na Minister Wyatt Ras pa busca claridad riba e plan di accion concreto y e calendario di implementacion di e medidanan relaciona cu adiccion menciona den e plan di gobernacion di AVP–Futuro.
Un mensahe di speransa
Hopi biaha nos no ta para keto na e hecho cu si un persona tin grip, cancer, presion, colesterol halto, etc. nan ta haya ayudo profesional pa nan mehora of siña biba cu nan malesa. Esaki ta conta pa e adictonan ambulante tambe, cu tin e mesun derecho pa haya tratamento profesional pa nan malesa mental. “E adictonan ambulante no ta enemigo di sociedad. Nan ta parte di nos humanidad,” Pieters a conclui. “Aruba mester un sistema cu ta duna nan oportunidad pa cambia, pa renace y pa traha y hiba un bida digno, manera tur otro hende na Aruba.”