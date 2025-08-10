Ta di lamenta cu e politiconan “nobo” ta papia di politica nobo, pero nan actuacion no ta nada nobo. Varios politico nobo kier bay den pasado, pa evalua lider di PPA pa loke el a logra y te hasta kier bay den su bida personal, dunando informacion robes…esey ta politica nobo? Como un miembro activo di PPA, mi lo sigui defende nos causa, di uni e pueblo aki pa hunto nos enfrenta tur reto cu por presenta riba nos caminda. “Dia un politico kier bisti honorabel miembro di Parlamento sr. Otmar Oduber su sapatonan, e mester cana e caminda di exito, sacrificio, decidacion, vision y amor cu el a cana pa e digno pueblo di Aruba,” Eduard Pieters a expresa.
E politiconan “nobo” no sa of kisas ainda no ta compronde nan rol y responsabilidad. “Ora bo tin e honor di ta un miembro di Parlamento, bo tin e rol y responsabilidad di representa y informa e pueblo di Aruba y mas cu tur cos, bo mester controla y vigila gobierno, sin importa su asignatura. Bo no ta huramenta pa ta vocero di gobierno. Nos mester siña respeta e trias politica y stop di pone democracia parlamentario na prueba.”
Pieters tin e honor di ta miembro activo di PPA y a subi riba lista di PPA den e ultimo eleccion y ta miembro di fraccion di PPA. PPA ta un partido cu a nifica hopi pa Aruba. “Laga mi splica e politiconan hoben, PPA a percura pa awe nos tin un compania manera WEB, cu ta un ehempel pa mundo. A logra tin enseñansa gratis pa nos muchanan den pasado y ta un di e arkitectonan di nos Status Aparte.” Pieters a duna como algun ehempel.
Pieters a sigui bisa: “Como politico ta bon pa bo sa bo historia, pa bo compronde bo presente y tuma decision pa bienestar general di Aruba pa futuro.“
Fraccion di PPA no ta den gobierno, pero nos tin amor pa Aruba, nos ta den pueblo y ta scucha di pueblo. Como politico nos ta representa e pueblo en general y mester ta e bos di pueblo. “Si PPA como fraccion di un asiento den parlamento ta controla, ta critico y ta cuestiona gobierno pa bienestar general di Aruba den un forma constructiv, buscando loke ta husto pa Aruba, ta pasobra nos stima nos isla. Y si acaso esey ta haci nos populista, yama nos populista numa,” Pieters a sigui elabora.
E politiconan mester compronde cu no ta ora di eleccion so mester ta den pueblo y consulta cu e votadornan. Pieters ta finalisa bisando: “Como politico y educador mi no por troce e berdad, mi tin e deber di informa pueblo pa nan por ta skerpi, critico y huzga nos como politiconan, sin tin mester di ofende otro.”