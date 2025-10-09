Fraccion di PPA constantemente ta percura pa keda na altura di e desaroyonan cu ta tumando lugar na Hulanda y ta sigui esaki di cerca. Ta un gran placer pa mira cu den Tweede Kamer mes, representante di e partidonan GroenLinks y Partij van de Arbeid, cu ta considera como “zuspartij”, di PPA, miembro di Twee Kamer, sr. Raoul White a presenta un mocion, cu por habri un futuro diferente pa nos hobennan. E mocion ta pidi pa gobierno Hulandes explora posibilidad pa un periodo di Gracia of un areglo special pa pago di e debe di e studiantenan di e islanan; Aruba, Boneiro, Corsou, St. Maarten, Saba y St. Eustatius.
“E motibo di e iniciativa ta cla: yuda nos hobennan pa por instala bek na nan pais, despues di un estudio superior cu exito na Hulanda. Di e forma aki ta crea un berdadero brain gain pa nos comunidad”. Partido di PPA ta duna su apoyo firme na e mocion aki, pasobra esaki tabata un di e metanan den nan programa Nos Aruba 2050, cu e partido a core campaña cu ne aña pasa. Parlamentario Eduard Pieters a cita textualmente: ““Lo introduci un periodo di gracia di maximo 5 aña, ora di paga bek studielening pa esnan cu termina exitosamente un estudio riba nivel di enseñansa superior.”
Pakico un periodo di Gracia ta asina importante?
Den e periodo di Gracia, e hoben por instala sin presion financiero, haya un hipoteca y cumpra un cas bek na Aruba, keda cu mas cash pa move den bida, cumpra un auto y establece su mes na Aruba. Di e forma aki e hobennan ta haya e accion aki atractivo y lo kier bin bek Aruba pa traha y contribui cu desaroyo di nan pais.
Loke PPA tambe a incorpora den nan Programa 2050 tabata e parti cu lo negosha cu gobierno Hulandes pa tambe inclui esnan cu ta haya un studiefinanciering, pa asina den e periodo di gracia aki, no lo tin interes riba nan debe.
PPA trahando mas di cerca awor cu Hulanda
E solo echo cu awe por mira bek, cu un parlamentario Hulandes ta presenta un mocion, cu ta alinea cu e programa di PPA, ta mustra cu PPA ta riba e bon caminda. Parlamentario Eduard Pieters a enfatisa: “Esaki ta un oportunidad pa nos pueblo, pa nos hobennan y pa Aruba. Si Hulanda ta reconoce esaki y ta duna nos un man, nos lo por crea un Aruba cu mas profesional, mas speransa y mas futuro. PPA ta sigui lucha pa esaki.”
Finalmente Parlamentario Pieters a indica cu: “Nos ta spera cu gobierno di Hulanda duna luz berde na e mocion aki, cu lo bira conoci dia 1 di maart proximo. Pa nos, esaki no ta solamente un mocion, pero un posibilidad real pa cambia e rumbo di nos isla y pa motiva nos hobennan: bin bek, keda, y traha pa un Aruba cu bo mes por yama bo cas di berdad.