Durante conferencia di prensa, Eduard Pieters, miembro activo y fractiemedewerker di PPA, a trece preocupacion di fraccion dilanti, tocante con e proceso a bay relaciona cu e “Rijkswet”. Un proceso cu ta bon delinea hasta den e organo di IPKO (Interparlementair Koninkrijksoverleg), unda pa sorpresa di PPA, e parlamentarionan actual y ex parlamentarionan cu ta awe minister di e gobierno actual ta actua manera ta masha normal loke a pasa.
Palabracion haci den IPKO
Den e reunionnan di IPKO, unda tin palabracion por escrito haci y cu tur parlamentario ta na altura di dje, tin bon cla poni, cu prome cu un ley bay Conseho di Minister di Reino na Hulanda, ta respeta e pais cu a traha e ley aki. “Esey ta nifica cu prome cu un ley yega Hulanda, e proceso ta cu e mester pasa den e organo di Parlamento di e pais, pues Aruba den e caso aki. Ta di lamenta cu esaki no a sosode mes,” Pieters a expresa.
Wega di “bypass” Parlamento
Un otro aspecto cu Eduard Pieters a trece dilanti como miembro activo di PPA, ta cu PPA a yama e reunion tocante “Rijkswet” 7 luna pasa, pa netamente e.o. evita tipo di wega di “bypass” Parlamento. “Pero kico nos a wak atrobe, un wega dictatorial. E parlamentarionan cu ta sostene e coalicion a pidi pa schors e reunion sin respeta e intencion di dicho reunion. Ki respet e mesun parlamentarionan cu ta sostene e coalicion ta duna nan mes den nan rol como parlamentario? Esaki ta algo hopi peligroso mes, paso parlamento ta esun cu ta papia na nomber di pueblo. Parlamento ta esun cu mester ta envolvi den henter e procedura di un ley, cu lo tin efecto y consecuencia pa futuro di nos pais,” segun Eduard Pieters.
Gobierno ta falta Parlamento respet
Un gobierno cu ta dicidi riba su mes y saca un ley sin envolve y informa parlamento di bay tuma tal decision, ta un indicacion fuerte di falta di respet pa cada un su autoridad. P’esey tin trias politica, unda cu cada organo mester ehecuta nan rol segun nan cuadro huridico. Eduard a indica cu:“Gobierno di Aruba a falta respet na e organo di mas halto na Aruba, esta Parlamento, cu e proceso di manda un ley asina importante pa Conseho di Reino, sin consulta cu Parlamento prome. Y pa colmo Conseho di Reino ta aproba esaki tambe.
PPA ta boga pa un Frente Nacional
“P’esey for di comienso PPA tabata boga pa un Frente Nacional, specialmente mirando e accion di diabierna ultimo, cu tabata sigur un accion cu a laga nos tur keda den shock. Ta parce cu un biaha den cada 4 aña e partidonan ta corda pa envolve pueblo y esey ta ora di eleccion. Nos di PPA si a yama un reunion cu nos gremionnan comercial, sindical y otro instancia, pa nos por haya nan sentimentonan y kico nan ta opina di un posibel di “Rijkswet””, ta loke Eduard a vocifera.
Finalmente Eduard Pieters a enfatisa cu, PPA a ‘walk the talk’, pa percura pa PPA su postura y su opcionnan, tin e sosten di pueblo. Y no djis ora tin eleccion, ta core consulta cu pueblo y despues no ta tende ni mira di e politiconan of partido mas. PPA como partido y su representante Otmar Oduber como parlamentario, a percura for di comienso pa trece e punto clave di “Rijkswet”, hasta opcionnan pa loke ta trata e asunto aki y cu un posicion firme. Sinembargo esaki no ta bisto cerca otro partido.