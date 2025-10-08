Tabata un momento special y historico pa Eduard Pieters y partido PPA y aunke cu nervio a domina basta, Eduard ta sumamente contento y gradici cu tur cos a cana trankil y bon.
“Mi kier gradici Dios primeramente pa guia mi y pa haci mi un mihor hende pa sirbi mi pais. Mi ta gradici mi famia, specialmente mi casa, cu semper ta para band’i mi y ta mi baranca y tambe mi yiunan. Na momento cu mi a dicidi pa drenta politica, mi a combersa cu mi yiunan y mi a splica nan, cu mi kier ta un tata no djis di e famia aki, pero un tata cu ta bay bringa pa mas famia. Y ta via un lista politico mi por haci esaki. Nan a para band’i mi y cu nan bendicion mi a subi lista di PPA y awe mi tin e honor y privilegio pa mi por sirbi mi pais den e forma aki, como miembro di Parlamento”, Eduard Pieters a expresa.
PPA como un faro
Segun Eduard, e ta considera PPA como un partido como un faro, cu ta lusa e caminda, pa sigui defende e causa di tin un Aruba sano y bon pa tur hende. Hasta p’e esunnan cu ta mas vunerabel. Eduard ta gradici tambe directiva y henter partido di PPA, como Otmar Oduber, cu a confia den dje for di momento cu el a subi riba lista politico. Otmar como partido PPA a dun’e confiansa pleno pa e hiba su politica. Durante e 6 lunanan aki, Eduard a para band’i Otmar Oduber y sigur tabata un momento di hopi enseñansa fundamental, relaciona cu historia politica di Aruba. “Otmar ta bay laga un bashi hopi grandi atras den Parlamento, paso e ta un persona hopi skerpi. Pero cu e mesun filo ey, ami lo sigui ta skerpi den Parlamento. PPA tin 1 asiento, pero nos ta bisa y haci e cosnan, ora cu nan mester sosode. Nos lo supervisa, nos lo elogia y para tambe pa e cosnan cu ta bon.”
Reto grandi nos dilanti
Eduard ta expresa, cu e lo hiba un politica al caso, informando pueblo, manera cu ya PPA ta haciendo den e 9 lunanan aki tras di lomba. “Nos tin retonan grandi nos dilanti y PPA tin cu sali na vanguardia di pueblo”. Relaciona cu e topico di Rijkswet, Eduard ta convenci cu esaki ta un reto hopi grandi y PPA como un partido solido, a percura pa traha un nota di minoria, uzando e Statuto di Reino Hulandes y nos propio Staatsregeling, pa demostra cu nos tin suficiente herment pa haci tur e funcion di supervisa, sin tin mester di un Rijkswet. “Nos mester uni den un frente nacional y pone nos banderanan politico un banda, pa salvaguardia nos autodeterminacion di pais Aruba. Esaki ta un yamada cu ami tambe kier haci. Y aunke PPA a cambia di personahe den Parlamento, PPA ta un team, cu lo sigui cu e mesun meta. Nos a trece un plan; Nos Aruba 2050 y esey ta nos compas, cu nos ta uza pa nabega pa tin un mihor Aruba. Esey ta loke bo por spera di Eduard Pieters como Parlamentario” el a finalisa bisando.