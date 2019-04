Eduard Maduro di SADA: Resultado di e reunion cu su miembronan

Recientemente sindicato SADA a sinta cu su miembronan y papia riba e structura salarial cu mester a drenta na vigor for di aña pasa januari. A splica e miembronan kico tur a haci te cu awo. E miembronan ta hopi fada y demotiva paso ta sinti cu no tin seriedad y no ta sincero cu e sindicato ni cu e miembronan.

Aña pasa na november SADA tabata tin un reunion cu mediador di gobierno paso cada bes ta aplasa e asunto. November SADA a sinta cu dirigentenan di Duana, representante di Minister di Finansa y DRH. A crea un protocol unda tur partido a firma menos Minister di Finansa. A pidi sindicato SADA pa duna un espacio y cu no lo drenta niun accion te cu april. Fin di april a yega y nada ainda di structura di salario. Aunke e protocol no ta vigente door cu un di e partidonan no a firma, SADA a mantene su mes na e palabracionnan haci.

Actualmente tin 2 problema, un ta cay bou di Minister di Husticia y un ta cay bou di Minister President. SADA tin 2 luna ta busca un reunion cu Minister President y lamentablemente esaki no a logra ainda.

E mandato cu SADA a haya di su miembronan ta di bay bek serca mediador di gobierno y SADA a sinta cu mediador y el a cuminsa haci su movecionnan. Nos kier pa ta sincero cu nos miembronan y no keda draai nan rond.

DRH cada bes ta cancela reunionnan y mirando cu DRH ta cay bou Minister President, SADA ta buscando un reunion cu Minister President.

SADA a logra haya un reunion cu Minister Bikker pa dialuna awo. Pero dado caso cu e asunto ey keda cla, ainda nos ta keda cu un problema, pesey ta importante pa tur hende envolvi sinta na mesa pa nos keda cla cu tur asunto pendiente.

E bom no ta dura mucho pa explota, pero SADA ta haciendo tur su esfuerso como sindicato di busca un solucion sin tin cu bay den parti mas drastico.

SADA ta purba di traha mas profesional cu ta posibel door di manda carta pero lamentablemente no ta haya niun contesta pa yega na un solucion satisfactorio pa tur hende. Mester tin respet mutuo y un bon comunicacion entre sindicato, dunado di trabou y gobierno pa yega na un solucion faborabel pa tur partido envolvi.

