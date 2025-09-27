Aruba tin un otro hoben professional. Ariba 26 di augustus ultimo, Edmarc Kock un studiante Arubiano, a termina cu exito su Master of Science den Consultancy & Entrepreneurship na Rotterdam University of Applied Sciences. E tema di Edmarc su thesis a concentra riba expansion strategico cu un organisacion den e “Event and Entertainment Industry” por ehecuta y alaves surpasa obstaculo nan pa nan ta mas financieramente sostenibel pa un periodo largo.

Durante su estudio na Hulanda, Edmarc a sigui un programa intensivo cu cursonan manera: Strategy & Innovation, Finance for Entrepreneurs and Consultancy, Funding, Digital Marketing, Responsible Business Management, Sustainable Reporting.

Prome cu Edmarc a bay Hulanda, e la completa su Bachelor Degree na University of Aruba den e programa di Organization, Governance and Management (OGM).

Reflecionando riba e logro grandi aki, Edmarc kier a expresa su gratitud na tur cu a yud’e:

“Mi kier gradici na tur hende cu a yuda y sostene mi durante mi añanan academico. E exito aki no ta solamente di mi, pero tambe di mi famia, mi pareha, amigonan, mentor nan y e comunidad di Aruba cu a keda na mi banda.”

Cu logro aki, Edmarc kier inspira otro hobennan na Aruba pa sigui nan soñonan cu determinacion:

“Sigui bo soño, no importa con leu e por parse, cu determinacion, fe y perseveransia, bo por logra bo meta nan”.

Cu su fundamento na University of Aruba y awor cu un Master for di Rotterdam University of Applied Sciences, e lo ta cla pa contribui cu su experencia y conosemento na e progreso positivo di Aruba den futuro.