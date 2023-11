Diaranson 8 di November 2023, Edmarc a defende su tesis exitosamente y a obtene su titulo di Bachelor of Arts. Esaki a sosode dilanti di e comision di graduacion cu tawata consisti di Edward Erasmus, M.A., Helmut Vink, LL.M. M.A. y drs. ing. Michael Raymond, ken ta Manager Afvalinzameling Serlimar SG. Ademas tabata presente decano di Facultad di Arte y Ciencia, dr. Mieke de Droog, famia di Edmarc, invitado y docente di Universidad di Aruba.

E titulo di Edmarc su tesis ta “Collaborative Governance: A Case Study on Waste Management in Aruba Prior to the 2021 Aruban General Election”. Edmarc a investiga con gobernacion colaborativo por a contribui na reto di maneho sostenibel di desperdicio (sushi) na Aruba prome cu e eleccion general di Aruba na 2021.

Cu e investigacion aki, Edmarc kier a demostra cu gobernacion colaborativo por ta exitoso si tur organisacion traha hunto pa combati e retonan di desperdicio na Aruba. E investigacion a demostra e importancia y tambe varios beneficio pa Aruba y mayoria di e organisacionnan relaciona cu desperdicio.

Edmarc a colabora cu diferente organisacion den e sector di desperdicio y a base di e resultadonan di e investigacion, a duna diferente recomendacion. Informacion y recomendacion di e diferente organisacionnan cu a participa den e investigacion a yuda Edmarc cu e proceso di formulacion di su recomendacionnan. E recomendacionnan proponi ta entre otro: establece un mision y un vision distinto, desaroya plan di accion cu ta enfoca riba paso cortico, envolve mas organisacion pa participa den maneho di desperdicio y educa/conscientisa e pueblo di Aruba tocante e importancia di mantencion di despercidio.

Un palabra di gratitud ta bay na: coleganan di Universidad di Aruba, e docentenan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Edmarc como studiante. Tambe ta gradici tur e organisacionnan cu a participa y esnan pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro.

Pa mas informacion riba e estudio OGM, bishita e website di Universidad di Aruba na http://www.ua.aw/ogm, e pagina di Facebook @UniversityofArubaOGM y e pagina di Instagram @ogm_ua.