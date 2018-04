Edmar Gietel na mama di su yiu: “Trece mi yiu bek cas”

E caso di e mucha cu a wordo hiba Argentina pa su mama cu tabata suppose di bay vakantie pa 10 dia, pero cu ya e tin 7 luna caba bibando na Argentina, a bira un situacion hopi frustrante pa e tata kende nunca tabata spera cu esaki por a sucede y ta pidi e mama pa trece e mucha biba na Aruba bek. Sr. Edmar Gietel, tata di e mucha, ta splica mas di e caso aki.

E mama mag di keda na Argentina unda cu no tin problema cu esey , pero tata di Kal El, Sr. Edmar Gietel, ta pidi oficialmente e custodia pa su yiu bin biba cun’e pasobra cu Arubiano e ta y mester wordo educa y lanta na e pais unda el a nace , caminda cu e por haya tur su formacion educativo siendo cu su ruman muhe a cuminsa siña hulandes y e tata kier pa su yiu homber tambe por opta den futuro pa bay scol na Hulanda of Merca, mirando cu Argentina no ta su pais.

Un areglo entre mama cu tata por tabata un opcion kisas unda cu mayornan lo yega na un areglo anto e mucha por keda biba na Argentina y por bin na Aruba durante e vakantienan, pero e tata a expresa cu esaki no ta e caso, caminda cu e ta exigi pa e mama trece e yiu siendo cu e tambe a wordo engaña unda a wordo hiba a keda biba y no pa vakantie.

Segun e tata e cu su yiu tabata hopi pega cu otro, unda cu e tabata hiba su yiu scol tur dia, caminda cu e mesun jufrouw di scol no a yega di conoce e mama pasobra ora e tata a bay geef door na e juffrouw cu e mucha a bay biba cu e mama, e juffrouw a bisa cu e no sa ken ta e mama di e mucha, anto esaki por mustra con lo tabata e relacion di e mama cu e mucha.

Mas aleu, Sr. Edmar Gietel ta sigui bisa cu ora e tabata busca e mucha na scol merdia e mucha tabata yora pasobra e kier keda cu e tata. A yega na un areglo pa e welonan di parti mama cuminsa buske door cu e tata mester traha, y tabata keda cerca dje tur diamars, diabierna y weekend tambe, den total 4 biaha pa siman tata y yiu tabata hunto.

Embahada Hulandes ta na altura di e caso aki, unda cu e reaccion tabata pa manda e caso pa Den Haag, cu a manda e tata bek pa Voogdijraad, mientras cu e institucion aki ta esun cu yuda e mama pa scapa cu e yiu, segun e tata di e criatura. Voogdijraad a yuda e mama bay cu e mucha, e no yama e tata bis’e di e plannan di e mama, pasobra segun nan, nan no por yama tur hende nan Aruba. E mucha ta reconoci y ta carga fam di e tata, pero segun Sr. Gietel,esey na Aruba no tin niun balor. E ta sigui bisa cu Argentina tin mas intencion pa yud’e cu su mesun autoridadnan Arubiano y esey e ta full fout, segun Sr. Edmar Gietel.

