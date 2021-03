Edith Van der Wal di TurtugAruba: Preparacion di conscientisacion pa e temporada di broeimento di turtuga a cuminsa

E prome neishi di Leatherback Sea turtles/ Driekiel a wordo poni na Eagle Beach. Sra. Edith Van der Wal di TurtugAruba ta splica cu ta spera cu hopi mas ta bin pone webo e aña aki ya cu aña pasa no tabatin hopi. Durante di e prome siman di e luna aki (5 maart 2021), Prome Minister Evelyn Wever-Croes a reuni cu sr. y sra. van der Wal di fundacion TurtugAruba na unda cu nan a presenta nan relato anual y nan preparacion pa e temporada di broeimento.

Sra. Van der Wal a splica cu tin diferente factor cu por influencia si un turtuga ta bin nos beach pa pone webo of no. Por ehempel no ta tur aña turtuganan ta pone webo y apesar cu tin hende a spera mas hopi turtuga pone webo aña pasa door cu e areanan tabata mas keto door di Covid, e turtuganan no ta na altura ki ora un beach lo ta mas scur cu e aña anterior.

Pa motibo cu normalmente turtuga ta salta un of dos aña, pues ta spera cu e aña aki lo tin mas hopi neishi cu aña pasa unda cu riba Eagle Beach solamente tabatin 40 neishi. Sin conta otro beachnan rond Aruba cu tambe sa haya neishi di turtuga. Un punto importante den proteccion di e proceso di broeimento di turtuga ta e gran ayudo cu ta ricibi di parti DOW desde 2001, pa e baricadanan pa por proteha e neishinan pa hendenan no cana riba nan y pa proteha e babynan unabes nan sali for di webo.

E impacto di luz artificial

Un turtuga grandi cu ta cla pa pone webo, por wordo stroba den su proceso pa traha neishi si tin demasiado luz. Unabes e logra crea su neishi e ta bay bek lama y 60 dia despues cu e webonan wordo poni, e turtuganan chikito ta sali.

Ora cu e momento aki ta yegando, boluntarionan ta pone baricadanan riba santo pa e turtuganan chikito no bay direccion di caminda/trafico. Pasobra turtuganan chikito ta wordo atrai na luz y enbes di bay direccion di lama, nan ta bay direccion di caminda/hotelnan. Cu e consecuencia cu nan ta wordo placha pa e autonan. E periodo cu e Driekiel ta pone webo ta te cu juli, y mester conta dos luna acerca cual ta e periodo di encubacion pa e turtuganan chikito sali for di webo. Pues e baricadanan ta e proteccion di mas grandi cu ta brinda na e turtuganan chikito, pa percura cu nan ta bay lama, sra. Van der Wal a enfatisa.

Conscientisacion

Ta sumamente importante pa comunidad y specialmente usuarionan di beach pa tene cuenta ora cu nan mira un turtuga grandi riba beach, pa nan no bay cerca di dje, specialmento no cu luz. Kisas un hende por bisa e kier saca un potret sin uzo di flash, pero ta importante pa realisa cu hasta e screen di telefon por crea un sentido cerca e turtuga cu e no ta safe y enbes di pone webo e ta bay bek den lama. Tambe si no mira boluntario di TurtugAruba presente por tuma contacto cu e fundacion a traves di e number di telefon disponibel riba e pagina di facebook: TurtugAruba Foundation.

Gobierno ta pidi tur hende cu ta frecuenta nos beachnan particularmente den oranan di anochi, pa sea alerta, pa no uza luz riba beach y permiti e turtuganan broei trankil. Ban proteha nos naturalesa!

Comments

comments