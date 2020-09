Edificio di Stadhuis awor accesibel pa personanan cu limitacion

Aña pasa den cuadro di e proyecto di ‘Invitado di Luna’ Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA) a tene un reunion cu e Plataforma pa Personanan cu Limitacion. Durante e reunion aki a trece dilanti e tema di accesibilidad y monumentonan. E plataforma a informa SMFA cu segun un encuesta tene entre personanan cu limitacion, edificio di stadhuis ta un di e monumentonan di Aruba cual lo desea di tin mas accesibilidad.

Riba e fecha aki tambe a entrega un carta cu e peticion na SMFA pa sondea e posibilidad pa por pone un traplift na Stadhuis.

Ora ta trata di monumentonan proteha ta trata di edificionan cu pa ley no ta permiti intervencionnan grandi na nan structura pa por haci nan accesibel facilmente. Cada cambio cu kier haci mester tene cuenta cu e reglanan di monumentonan y haci’e na un manera apropia pa no haci daño na e monumento ni visual ni structuralmente.

SMFA a busca cual tabata e mihor opcion cu no lo haci daño na e monumento y asina a opta pa e traplift di Acorn, cual no ta tuma hopi espacio, ta facil pa instala y no lo altera e structura di e monumento. Na momento cu a haci e peticion pa e permiso na Monumentenbureau esaki a keda aproba y asina por a instala e traplift.

Den presencia di Minister di Cultura y representantenan di e Plataforma pa Personanan cu Limitacion, directora di Stichting Monumentenfonds Aruba, Anne Witsenburg, a haci entrega di e yabi di e traplift na directora di Censo, Sharin Luydens. Jeandre Henriquez, un hoben cu limitacion, den representacion di e Plataforma a haci uzo pa prome biaha di e traplift.

Entrante awe personanan cu limitacion cu ta bishita stadhuis pa actonan matrimonial por facilmente tin acceso na e edificio.

Esaki ta e di tres monumento cu SMFA ta logra haci accesibel pa personanan cu limitacion. Na Nicolaas Store tin un lift pa rolstoel, na Uncle Louis Store recientemente a traha hunto cu Favi pa adapta e edificio na un persona cu limitacion visual y nos ta orguyoso di por anuncia cu Stadhuis tambe a bira accesibel pa personanan cu limitacion.

