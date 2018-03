Edificio di Directie Luchtvaart lo mester wordo renoba

Tin rapport di SVB cu ta splica cu e edificio di Luchtvaart no ta den estado optimal mas pa traha den dje y hasta SVb lo a haci e restriccion aki unda e edificio aki lo wordo afgekeurd, riba esaki Minister di Transporte Chris Romero ta trece un splicacion.

En berdad Minister a haya algun notificacion unda cu trahado lo a bira malo, unda cu un test a wordo realisa pa wak con hopi lo ta contamina. Minister Romero a expresa cu tin trabou di renobacionnan na corto plaso ta tumando luga na edificio Luchtvaart awor aki pero den un corto plaso unda cu lo revisa tambe e posibilidad pa saca e parti administracion y ubica nan na un otro caminda.

Den todo caso riba e ultimo punto aki e no ta bay door cu tur trahado di e departamento ey lo mester tin e bista di e pista, y nan lo ta preparando un plan mas na largo plazo unda cu hunto minister di turismo lo bay wordo construi un edificio nobo di e otro banda di e pista. Aasina Minister di Transporte Sr. Chris Romerosu punto di bista.

un negociacion entre gobierno y Triple A, cu tin interes den e edificio di Directie Luchtvaart y nan tin interes mas tanto den e tereno. Pa nan por haya e tereno, nan por brinda ayudo na e otro banda. E ta un negociacion cu por bay via ANSA, cu lo traha e edificio completo y asina ta huur un parti di dje. Tin diferente scenarionan cu nan ta bezig ta wak, pero e mester ta uno cu ta beneficioso pa tur partido.

atencion di minister, cu a bisa cu lo bay tin cambionan den e dak cu lo wordo renoba pa elimina e schimmelnan cu ta biba eyden, segun e minister di Transporte

