Edicion special di stampia dedica na Post Aruba NV

Diabierna 28 di Juli , empleadonan di Post Aruba N.V. a reuni hunto pa asina ricibi Gobernador Interino, Yvonne Lacle-Dirksz, kende a duna Post Aruba e honor di stempel e prome Envelop di Prome dia di Emision di e serie di stampia nobo 125 aña di Post Aruba N.V.

E evento oficial aki a tuma luga den presencia di Guillermo Raymond, Vivian Alberto, Katharine Lacle, Joraine Lopez, Jonathan Farro, diseñador di stampia Frank Croes y nieto di Garibaldi Cephas Helder, caminda e Gobernador Interino Lacle-Dirksz a ricibi informacion di e imagennan ilustra riba e stampianan for di e Manager di e departamento filatelico, Vivian Alberto.

Director di Post Aruba N.V. a entrega e prome stampianan na Gobernador Interino Lacle-Dirksz, Frank Croes y nieto di Garibaldi Helder. Despues di e evento di stempel e Envelop di Prome dia di Emision, Guillermo Raymond a duna Gobernador Interino Lacle-Dirksz un rondleiding den e oficina principal di Post Aruba. Durante e rondleiding Gobernador Interino Lacle-Dirksz a cera conoci cu e departamentonan pero tambe cu e empleadonan for di cualnan el a ricibi informacion di e funcionnan di e departamentonan.

E serie di stampianan, a wordo emiti oficialmente dia 31 di Juli 2017 y ta consisti di 4 stampia balora na 90 cen, 130 cen, 320 cen, 390 cen, cu ta yega na un prijs total di Afl. 9,30 y e ta acompaña pa su ‘envelop di prome dia di emision’ cu ta costa Afl. 10,80.

E diseñonan pa e stampia aki ta un creacion di Frank Croes y e stampianan ta imprimi na Johan Enschedé Security Print.

Un decreto pa regla Servicio di Post na Aruba dentro di “Colonia Curaçao” a bay na vigor entrante

1 di Augustus 1892. Riba e fecha aki un administracion postal ordena, mediante un sucursal di Oficina di Post a cuminsa funciona na beneficio di siguridad den transporte di carta.

Gobernador Mr. Charles A.H. Barge a firma e decreto, pa encarga gezaghebber di Aruba, Sr. Jacob Thielen cu Servicio Postal na su cas cu a keda construi alrededor di 1830 y despues basha abou na 1949. E edificio tabata situa unda awe ta Plaza Daniel Leo den Kazernestraat na Oranjestad.

E stampia balora na 90c ta ilustra: Garibaldi Cephas Helder, conoci pa un y tur como “Ba” kende a nace dia 25 di September, 1861 y a fayece dia 9 di April, 1939.

Sr. Garibaldi a traha durante e inicio di e Servicio Postal na Aruba y e tabata encarga cu hibamento na y trecemento di post for di waf. E tabata bati su bel, pa asina anuncia e yegada di post y tur persona tabata acudi na Oficina di Post pa bay busca nan corespondencia.

E stampia balora na 130c ta ilustra: Nos Oficina di Post na San Nicolas

E oficina aki a habri oficialmente dia 16 di Augustus, 1936.

E stampia ta refleha e structura anterior di e edificio di Post na San Nicolas, cu despues di a remodel’e, a haya un otro fachada.

E stampia balora na 320c ta ilustra: Un partido di carta, kende ta entrega carta na un cas residencial.

Riba e stampia aki por aprecia e uniform di nos partidonan di carta cu ta data for di 1 di Maart 1957.

E stampia balora na 390c ta ilustra: E Oficina principal di Post Aruba NV, situa na J.E. Irausquinplein # 9, Oranjestad, cu a wordo inaugura dia 2 di Mei 1964.

Post Aruba a muda pa e oficina aki na aña 1958 y ainda ta situa eynan.

E edificio a wordo diseña pa Sr. A.A van Ammers. E structura ta refleha elementonan di diseño di e decadanan anterior, cu ta di 1930 pa 1950.

Fuente di Informacion: Sr. Rudolf R. de Kort

E serie di stampia ta obtenibel na e diferente oficinanan di Post Aruba, respectivamente na Oranjestad, San Nicolas y Sta. Cruz.

Pa mas informacion tocante e stampianan di ‘125 aña Post Aruba 2017’ por tuma contacto cu Departamento Filatelico di Post Aruba N.V., cu ta situa na J.E. Irausquinplein 9, Oranjestad, cu su number di telefon 528-7678, of bishita e website www.postaruba.com of pagina di Facebook Aruba Stamps.

E bunita serie aki no por falta den bo coleccion. Busca esun di bo awe mes, ya cu e cantidad ta limita.