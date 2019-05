Edgard Vrolijk (MEP):“Derecho di mucha ta papia bon cla cu tur mucha tin derecho riba educacion sin distincion”

Di 17 pa 18 di mei 2019 mi persona como parlamentario hunto cu mi coleganan di fraccion Shailiny Tromp-Lee y Sue Ann Ras a atende e IV Congreso Internacional Pedagogia Hospitaria: Innovacion educativa, politicas y formacion de profesionales. Pami sigur e congreso aki ta hopi importante pa atende, pasobra mi tin un tempo caba trahando riba un proposicion y pa pronto entrega esaki na Minister di Enseñansa den cuadro di derechonan di mucha y sigur den cuadro di inclusion.

Na Aruba tambe tin muchanan pa motibo di enfermedad no por tin accesibilidad na educacion y hopi ta cay atras y perde nan aña escolar y tambe tin cu debi na enfermedad no por atende scol pa periodonan largo, sea nan ta den hospital of na cas.

Y atendiendo e congresonan aki ta yuda bo fortifica conocemento riba e temanan aki y por crea un bon plan realistico pa por yuda e muchanan aki cu ta muchanan cu tambe tin derecho y pami derecho riba educacion ta hopi importante.

Concepto

Awendia nos tin den nos mas e posibilidad di haci uso di tecnologia pa por yuda e muchanan aki na hospital of na cas pa nan por keda activo riba nivel escolar. Pa por haci esaki mester crea un espacio educativo entre otro na hospital cu e mucha por haci uso di tecnologia pa por sigui nan enseñansa y hasta por testnan online p’asina nan no keda atras.

Tambe por opta pa e parti mas humano unda por crea un grupo di docentenan cu ta encarga cu enseñansa online y kizas e necesidad personalisa pa duna enseñansa na e mucha. Den esaki nos pensionadonan por hunga un rol importante pa crea e plataforma aki y nan por percura pa e educacion online pero tambe e enseñansa personalisa. Tambe a pensa riba e posibilidad di studiantenan di IPA cu henter aña por haci uso di stage na entre otro hospital pa por duna les na muchanan cu mester di esaki.

Stimula homeschooling tambe mester por y crea e posibilidad cu nan tambe por participa na evaluacion cu ta ser reconoci y acepta. Mi persona a topa muchanan cu ta na cas y ta perde educacion pasobra nan no por bay scol tur dia y no ta ser permiti pa traha na evaluacion debi cu nan no a acudi na scol y esaki ta trapa derecho di e mucha di por desaroya.

Educacion

E tipo di educacion mester ta uno innovativo, flexibel y sigur personalisa y tambe mester tin e atencion debido. Den esaki e docente ta bira mas bien un mediador. Den esaki e docentenan mester siña compronde cu e educacion cu e muchanan aki tin di haya mester ta diferente y mas personalisa pa por yuda e mucha cu ya ta den un situacion dificil y cu nan no por haya e mesun tipo di educacion y sigur pa oranan largo manera tur otro studiante.

Derecho di mucha ta papia bon cla cu tur mucha tin derecho riba educacion y no por haci distincion. E no ta algo facil y cu sigur tin su costo pero esey no por ta un obstaculo pa logra esaki y sigur di e mundo di educador tur mucha mester ser brinda e oportunidad na estudio y di calidad

Comments

comments