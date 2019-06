Edgard Vrolijk (MEP): “Un biaha mas Dowers a demostra su incapacidad door di hunga wega infantil y populista”

Dialuna tempran mi por a tuma nota cu parlamentario Arthur Dowers a habri siman cu mi nomber den su boca y unda su persona a referi cu mi persona a pidi un bijeenkomst pa proteha Minister di Enseñansa Rudy Lampe. Mi ta lamenta cu un parlamentario y alabes un ex minister no por bin dilanti y papia e berdad ta con a logra yega na e bijeenkomst aki.

Reunion di comision central

Dia 14 di juni 2019 a drenta un manifiesto di Traimerdia. Mi persona cu tabata na pia di trabao a baha y ricibi esaki y unda cu mesun dia den comision central di enseñansa, mi persona como vice voorzitter a dirigi un reunion unda cu nos tabatin docentenan di SPO na parlamento y den mesun reunion como di dos punto di agenda nos a atende

e manifiesto di Traimerdia. Den e reunion aki e comision a dicidi cu nos lo kier un Openbare Vergadering pa asina aclaria e situacion actual cu Traimerdia y SPO ta pasando aden. Pero lamentable ta si cu Dowers manera semper no a show up pa trabao y mucho menos ta busca pa informa su mes y un biaha mas ta demostra su incapacidad.

Escogencia di bijeenkomst

Mi preferencia tabata un reunion publico pero den bista cu e tempo transcuri cu a yega e fecha di 18 augustus 2019 y cu e agenda yen cu bishita na parlamento di scolnan y tambe cu tin parlamentarionan cu lo mester bay IPKO dia 19 y 20 di juni, riba mi insistencia na presidente di Parlamento Ady Thijsen y sigur gradiciendo su persona, por a bin cu un bijeenkomst den oranan di merdia riba diaranson 19 di juni. Por medio di e bijeenkomst aki e minister por a duna contesta y tambe su maneho p’asina esnan cu ta traha na Traimerdia y SPO por sa con cos ta para y sa si nan por ta conforme of nan no ta conforme y por sa kico nan lo haci.

No tin seriedad ni compromiso

E seriedad y wega politico a resalta na comienso di e reunion unda cu partido di oposicion AVP a sali pidi pa cambia e reunion pa uno publico, cu mas bien tabata un blof pasobra si nan tabata serio den esaki Dowers mester a pidi tur su 4 coleganan cu pa su mayan ta biahando pa IPKO, pa cancela nan buelo manera diferente colega di fraccion di MEP a haci dia 19 pa por ta presente na e bijeenkomst cu pa nos si tabata algo importante. Pasobra pa por a cambia e bijeenkomst pa un reunion publico mester tabatin e compromiso cu por tabatin quorum, no e merdia ey so pero tambe mester por tabatin e quorum pa e siguiente dia pasobra e reunion aki lo a bira uno maratonico y cu su mayan mester a sigui. Pero no lo tabatin quorum debi cu mayoria lo tabata biahando pa Hulanda y no a bin ningun peticion di fraccion di AVP pa cancela nan biahe pa Hulanda si enberdad nan tabata kier un reunion publico, pero mas bien nan tabata tin e maleta den auto cla pa biaha su mayan.

Pa termina, mi no ta hunga wega infantil y populista manera Dowers y AVP y ta p’esey e pais aki ta asina na werki. A yega ora si pa madura pasobra si bo tabata kier un reunion publico y cu enseñansa ta asina importante mester a pidi pa cancela e biahe di IPKO pa nos atende e reunion publico.

