Edgard Vrolijk (MEP): “Ta trahando duro pa trece cambio nan den reglamento di ordo di Parlamento

Diabierna 5 april durante tratamento di e reportahe di Social Crisis Plan un biaha mas fraccion di AVP a mustra un falta di respet pa e instituto parlamento y pueblo. Tambe nan a demostra con inhumano nan ta y cu nan no tin opinion propio pero cu tur locual Sr. Mike Eman manda nan haci nan ta haci.

Kico a pasa?

Durante disertacion di parlamentario Sr. Ricardo Croes, unda su persona a elabora cu si Mike Eman cu ta representa riba 7000 votado y no a carga su responsabilidad di bin parlamento y defende su sostenedonan pero a opta pa retira y awo ta pafo ta busca pa dividi un pueblo, por a ripara claramente con un mensahe a drenta den celular di Sr. Richard Arends y esaki a instrui Sra. Jennifer Arends-Reyes, Sr. Robert Candelaria, Sra. Mervin Wyatt-Ras pa bandona sala p’asina e reunion ser para pasobra na e momento ey coalicion tabatin 11 miembro pero un no tabata den sala pa motibo di salud y tabata drumi yen di keintura riba vloer y no kier a bay cas pasobra e reunion ta asina importante pa pueblo haya reportahe di e Social Crisis Plan y su persona sa cu no por confia nunca riba AVP cu no tin etica di trabao.

Problema di quorum un biaha mas

Mi ta trahando tur cu tin pa trece cambionan den e reglamento di ordo di Parlamento. Nos ta e identidad di mas halto di pais Aruba pero partido AVP y otronan di pasado a haci mal uzo di e aspecto quorum y a crea un precedente completamente robes y a crea gruponan di sinberguensa cu ta bin firma y despues di come ta bay cas pasobra nan ta di oposicion y no mester ta presente pa tin quorum y cu segun nan esaki ta responsabilidad di esunnan di gobierno. Un interpretacion y un practica completamente robes y cu ami no ta bay acepta ni tolera mas.

Cambionan den reglamento

Prome cambio ta defini kico ta miembro di parlamento pasobra bo ta di un partido pero ora bo huramenta bo ta sirbi un pueblo completo tanto di parti gobierno como di oposicion y pio di oposicion cu mester t’ey pa controla gobierno. Otro cambio cu lo bin ta cu si no por cera quorum pa un reunion cuminsa na ora, presidente di parlamento ta traha un procesverbaal y esnan cu no tin motibo valido pa no ta presente ta perde nan salario di e dia ey. Otro cambio ta cu ora reunion habri y tin quorum, na momento cu constata cu reunion mester para pa motibo di quorum presidente ta traha un procesverbaal y esunnan cu ta riba e lista cu no tin motibo valido pa no ta presente pa e reunion por sigui, tambe ta ser kita su dia di trabao.

Ta basta cu sinberguenseria

Ta basta cu poco sinberguensa cu ta cobra salario cu pueblo ta paga pa nan ta eyden, cu pueblo ta paga pa nan biahenan di trabao pasobra ey si nan ta na ora y ta pleita nan ta pleita pa biaha y pio ora tin Hulanda como destinacion. Pueblo ta paga nan cuminda ora di reunion y bo ta haya nan ta come esaki y despues bay cas drumi of haci otro trabaonan pa nan partido. E tipo di sinberguenserianan aki tin di caba y ta p’esey pueblo ta perde respet y confiansa pa parlamento, anto esunnan cu si ta traha manera debe ser ta ser generalisa manera tur ta mescos pero, verschil moet er zijn!

Grandesa di Marlon Sneek

Ora reunion a reanuda debi cu mester a schors esaki lider di fraccion Sr. Marlon Sneek a pidi un punto di ordo, unda cu e ta pidi disculpa na e colega di fraccion di MEP cu el a priminti debi cu el a wak con malo e persona aki tabata di lo keda pa mantene quorum (maske ta su trabao di ta den parlamento) pero na momento cu Sr. Sneek a bay un minuut pa atende algo, su coleganan a haci mal uzo di oportunidad pa por a sali di sala dunando muestra di hendenan sin sentimento, hendenan inhumano, pero pio ta e caso di Sr. Robert Candelaria cu ta profila su mes como e miho Samaritano di Aruba, ta haci un acto asina. Sr. Sneek a pidi disculpa y nos ta aprecia esaki. Ta muestra cu e no ta pensa na manera inhumano manera su otro coleganan. Pero lo lamentabel ta si cu Sr. Sneek a laga sa bon cla cu e si no lo sostene e cambio di Reglement van Orde di parlamento cu mi ta haya un lastima y mi ta kere kisas di emocion esaki a sali pero como docente cu conoce kico ta etica di trabao mi ta kere cu Sr. Sneek lo reflexiona y na final di dia lo sostene e cambionan pasobra si e no sostene esaki ta muestra di lo ta mesun sinberguensa cu su coleganan di fraccion di AVP.

