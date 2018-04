Edgard Vrolijk (MEP) ta haci entrega di 3 mocion

Durante e reunion di Parlamento, parlamentario pa partido MEP, Sr. Edgard Vrolijk a entrega 3 mocion di cual dos ta regarda deporte y uno social. E dos mocionnan deportivo ta pidi minister pa cuminsa di inmediato cu inventarisacion di infrastructuranan deportivo y escolar, traha un plan concreto, aloca fondo pa mehora esaki y tambe tene cuenta cu esnan cu falta di infrastructura pa por haya ayudo tambe. Alaves a pone enfasis pa converti Colony y Malmok den un sportzone unda cu esnan cu ta haci uso di e zona aki entre 4 y 7’or di anochi ta ser protegi. Tambe ta pidi Minister pa regla e fietsstrook den ley pa asina por proteha esunnan di ciclismo. Mi persona kier pa e pueblo por ta mas consciente y duna ciclismo pero tambe esunnan cu ta haci movecion sano nan luga y nan proteccion.

Social

Den comunidad tin dos grupo di persona cu limitacion cu no ta haya bijstand of no ta haya lo husto. E grupo aki ta esunnan cu limitacion permanente cu ta bay keda cerca por ehempel un mayor cu ta cobra pensioen. No por haya bijstand pa e personanan cu limitacion permanente y tambe esunnan cu tin bijstand y ora nan yiu bira mayor di edad y haya trabao ta perde esaki. Tambe bo tin e grupo cu limitacion temporario cu no por ser aloca den sector laboral.

Pa cu esaki a traha un mocion pa nan investiga e grupo aki y busca un solucion y alabes cambia e Landsbesluit Bijstandsverlening AB1988 no 88 y a alabes reenforsa Trampolin pa por sigui aloca esunnan cu limitacion temporal den sector laboral.

Asina nos ta sigui haci nos trabao na un nivel halto na bienestar di nos pueblo y sigur na bienestar di nos deportistanan y esunnan cu mester di ayudo den nos sociedad.

