Minister Geoffrey Wever alias Minister di Inflacion y Minister Gerlien Croes a core un campaña duro cu den 100 dia di gobernacion lo percura pa baha prijs di gasolin y diesel, lo baha inkomsten,- y loonbelasting, hisa e belastingvrije voet y lo percura pa tur prijs den supermercado ser reduci drasticamente. Pero esaki tabata solamente un percepcion crea pa convence pueblo a la AVP, pues populista pa por gana voto y drenta Gobierno cu AVP, pero realidad cos tabata diferente.
Gabinete Wever-Croes II a percura a percura pa reducion di e porcentahe di inkomsten,- y loonbelasting
Januari 2025, danki na e vision di Gabinete Wever-Croes cu ex Minister Xiomara Maduro, a percura pa reduccion substancial di e porcentahe cu ta ser paga na inkomsten,- y loonbelasting y a aumenta e suma di e belastingvrije voet cu a haci cu hasta un grupo grandi di pensionado no ta paga impuesto mas y no mester yena nan inkomstenbelasting mas y e clase medio por a bay dilanti substancialmente. FUTURO cu Minister Geoffrey Wever sinta banda di ex Minister Xiomara Maduro den Conseho di Minister MEP/RAIZ kier a bay cu e proyecto aki tambe mane ladron di anochi pero no a logra.
Reduccion di gasolin y diesel ficticio
Manera un pauwis Minister Geoffrey Wever a sali anuncia cu entrante 1 di mei 2025 gasolin y diesel lo baha substancialmente y esaki lo ser traduci den poder di compra, y rebaho grandi den prijs. Pero awe gasolin ta mas caro y diesel hopi mas caro y e pregunta con pueblo por beneficia di esaki si nan ta paga mas na gasolin y diesel? Con nan por beneficia si prijs di transporte publico no a conoce rebaho? Con por conoce rebaho riba prijs si e producto diesel, cu ta esun mas usa den transporte di cuminda rond Aruba, ta hopi mas caro cu nunca? Pues Minister Geoffrey Wever hunto cu AVP a core un gaba cu awo si ta wak e mehoracion den cartera pero realidad ta otro.
Den 100 dia FUTURO lo baha tur prijs den supermercado
FUTURO a core un campaña fuerte cu prijs lo conoce un reduccion hamas bisto den 100 dia di gobernacion. Pero ki pueblo a haya? No tin caminda pa sconde pa e sla di e Minister di Inflacion sr Geoffrey Wever hunto cu AVP. Prijs di canasta basico ta den dal dak, prijs riba galiña, carni a conoce aumento drastico. Y ora puntra Minister di Inflacion, e ta bisabo cu tur prijs a keda mescos mientras tur instancia y rapport ta indica un aumento drastico di costo di bida.
Si no ta pa e bon maneho di Gabinete Wever-Croes II, nada e pueblo ki lo a haya. Danki na e bon maneho di ex Minister di Finansas ful Aruba por a haya reduccion di inkomsten,- y loonbelasting, ful aparato gubernamental por a haya 11.7% di indexering, por a baha invoerrechten riba productonan di cuminda sino awe e sla lo ta pio na man di Minister di Inflacion Geoffrey Wever y AVP. Y ainda a laga mas cu 500 miyon cu por a duna aumento di reparatietoeslag na nos grandinan y laga hopi placa pa duna maestronan tambe nan aumento tanto warda. Pues locual pueblo a experiencia e 7 lunanan aki ta sla tras di sla di Minister Geoffrey Wever y AVP, mientras cu na man di Gabinete Wever Croes pueblo por a wak adelanto y speransa pa mas adelanto. Cu Minister Geoffrey Wever, Futuro y AVP ta show y mas malgastamento di placa sin fin na amigonan y persecucion politico riba tur nivel, dunando un sabor amargo cu Aruba ta drenta di un era di dictadura.