Nos constitucion ta papia di separacion di poder, pa asina por crea un balans, pero sigur pa por garantisa control debido den un estado di democracia. Pero nos por a scucha declaracionnan di Minister President di Aruba sr Mike Eman, pero mas pio ainda tabata e declaracion di e Minister nobo sr Rene Herdé unda su persona abiertamente ta declara cu e lo ser guia pa sr. Mike de Meza durante e gobernacion aki. Banda cu e ta kibra nos constitucion e ta un berguensa tambe pa e Minister nobo y pesey e nomber nobo pa sr Rene Herdé como Minister Marioneta.

Esun cu no a pasa screening di integridad ta maniobra e Marioneta

Aruba dia pa dia ta den un decadencia politico y gubernamental. Den nos constitucion ta para cu un parlamentario no por ta Minister, paso e trabao di un parlamentario ta controla maneho y uso di placa di pueblo. Pero awo nos ta haya un fenomeneo unda e parlamentario mes ta skirbi e maneho y e ta esun cu ta maniobra e man di e Minister Marioneta kico y cu ken e por firma y kico mester haci. Pues no tin separacion di poder y pa prome biaha den historia politico di Aruba c’un parlamentario ta ehecuta tras di cortina e funcion di Minister. Y mas pio ainda e persona aki no a pasa e screening y den screening a resulta cu ela bira un sospechoso di husticia y awe e ta esun cu lo maniobra e Minister Marioneta Rene Herdé cu si a pasa e screening di integridad. Pues democracia riba cabes.

Parlamentarion di AVP-FUTURO marcando historia

E coalicion den Parlamento AVP-FUTURO a marca historia door di aproba credencialnan di e prome Minister Marioneta di Aruba y banda di esaki pa prome biaha un grupo di Parlamento ta duna nan mes un Brevet van Onvermogen, unda cu niun di nan no tin e confiansa y pio e conocemento pa ta un Minister. Pues nan tur a ser usa pa yena lista pero pa Goberna e pais aki niun no ta capabel. Pues esunnan cu por ehempel a vota pa sr. Heyliger pa su preparacion den e mesun area cu e Minister Marioneta, mester por a keda desapunta cu nan a usa sr. Heyliger pa ta riba lista pero no tin e capacidad pa Goberna e pais y sigur no ta gosa di e confiansa ni di AVP y ni di FUTURO.

Parlamentarionan di AVP/FUTURO ta rol den hemchi di verf

Con e parlamentarionan di coalicion por cuestiona maneho di e Minister Marioneta, den bista cu e maneho ta di nan mesun colega parlamentario sr. de Meza? Con nan por pensa mes di hala atencion di Minister Marioneta mientras cu nan ta cana man teni cu parlamentario de Meza cu no a ni pasa screening? Con nan por pensa mes di bisa cu nan no ta di acuerdo cu locual e Minister Marioneta presenta den Parlamento, paso nan ta hunto cu e colega cu ta esun cu ta percura pa e decision ser tuma tras di cortina? Antes nan tabata bisa cu Parlamento ta un ‘stempelparlement’, pero e parlamentario di coalicion AVP/FUTURO ta cana rond manera rol den hemchi di verf y tin di djis yega trabao y aproba wowo cera cantando sin fin: “VOOR” pa aproba tur maneho, pues no solamente di e Minister Marioneta pero di Gabinete AVP-FUTURO.

Pa termina, nos por conclui cu Bon Gobernacion ta bunita riba papel pero e realidad ta diferente unda nos a wak nombramento di directornan sin screening ni solicitud habri, ta crea funcionnan pa candidatonan, ex-candidatonan y amigonan simplemente pa yuda nan financieramente.

Na banda di esaki, e otro parti preocupante ta con e parlamentarionan di coalicion ta aproba den cara di pueblo y cu pa prome biaha den historia di Aruba nos a conoce nos prome Minister Marioneta. Parlamentarionan di AVP/FUTURO sigur ta percura pa marca historia politico na Aruba como e prome parlamentarionan pa aproba un Minister Marioneta pa pais Aruba. Awo nan ta fungi manera rol den hemchi di verf y mester aproba tur cos di Gabinete AVP-FUTURO sin cuestionamento y cantando den coro sin fin: “VOOR”.