Mi no sa reaciona mucho mas pero e sr. Goeloe merece su reaccion y sin compasion. Por a tuma nota di un rueda di prensa unda e ta expresa yamando nos pa payaso paso no ta pidi pa jaarrekening y pe esey ta motibo pa entrega Aruba na Hulanda hibando nos na prome cu Status Aparte na 1986 y alabes e ta purba manipula pueblo cu su splicacion con ta aproba un Rijkswet. Y sigur mi ta pidi pueblo pa busca informacion ki ta e procedura di un Rijkswet pa pueblo no bira manera sr Goeloe, un inepto y incompetente.
E mito di jaarrekening
Mi ta kere door cu sr. Goeloe ta pasa mas cu mita di reunion na soño, pero sigur tambe pa falta di interes of su capacidad pa compronde ta limita of ta paso e ta perde reunionnan cu entre otro director di Departamento di Finansas. cu e ta keda papia barbaridad y ta mustra con inepto e ta. Na e momento aki e jaarrekening 2019 ta di basta tempo den man di gobierno pa contesta e verslag y pa e ley por ser trata. Banda di esaki danki na e procedura cu ex Minister Xiomara Maduro a laga atras por a haal in caba te cu jaarrekening 2023 y pa fin di aña di 2024 y asina pa otro aña ya ta update pa april caba cu esun di 2025. Dus awo e trabao ta na Algemene Rekenkamer pa speed up pa por cumpli cu Parlamento. Dus ta bon pa sr. Goeloe informa su mes of pidi hasta pa nan splic’e na placa chikito pa e por compronde pa no pasa di inepto y incompetente.
Procedura di ley di Reino(Rijkswet)
Un berguensa ora mi scucha parlamentario sr. Goeloe y tambe sra, Lindor, ambos di partido FUTURO y unda nan tin un docente di Universidad den e materia di Staatsrecht cu ta e actual Minister Geoffrey Wever y asina mes nan ta sali papia locura riba e proceso. Desde ki dia parlamento di Aruba ta debati y vota riba un ley di Reino? E procedura ta hancra den Statuut di Reino unda cu di articulo 15 y mas dilanti ta duna e procedura. Articulo 15 ta bisa ken ta entrega y na ken e ley di Reino, articulo 16 ta duna e paisnan cu e ley lo toca e oportunidad di entrega un verslag. Y esey te. Na final ora trata e ley Parlamento por manda un delegacion cu lo por asisti na e reunion na Hulanda y no na Aruba, y por entrega mocion of amienda pero mester sosten di parlamentarionan Hulandes pa nan subi mes y na final ta e 150 parlamentarionan Hulandes lo debati y vota ariba mocion, amienda y e ley. Pues e dos parlamentarionan aki di FUTURO mester stop di papia coi loco y cuminsa na educa nan mes prome cu mal educa y mal informa e pueblo.
Pues e ta un muestra di ineptitud y sigur incompetente ora un Parlamentario manera sr. Goeloe ta sali papia sin educa su mes riba ningun materia. Si Sr. Goeloe y Fraccion di FUTURO y e Gabinete AVP -FUTURO ta para pa entrega nos autonomia sin motibo alguno, ta nan desicion como entreguista hunto cu AVP. Pero no bin papia cos di disparate y sigur papia locura cu aki na Aruba ta trata e Rijkswet y cu ta aproba esaki akinan. Esey ta un muestra bon cla di un parlamentario inepto y incompetente.