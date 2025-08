Desde 29 november 2024 e ley di Minimumuurloon ta cla pa ser trata den parlamento. Desde e fecha menciona a leg vast un blanco verslag cu t’un indicacion cu ora Parlamento di Aruba no haci pregunta esaki ta cla y nan no tin niun ta problema cu e ley aki y sigur den caso aki e ta conta pa e ley di Minimumuurloon. Lamentablemente e coalicion nobo desde september 2024 a secuestra Parlamento forma pa Raiz, AVP, Accion 21, MAS y FUTURO (independiente sra. Gerlien Croes) hunto a nenga di trata e ley aki y despues di eleccion a spera cu lo trata esaki pero lamentablemente e Gobierno nobo forma pa AVP/ FUTURO y Minister Wendrick Cecilia a sigui secuestra e ley aki perhudicando e homber y muhe trahado di ser paga lo husto.

Pakico bin cu e ley di Minimumuurloon?

Na Aruba tin mas cu 4.000 persona cu ta cobra minimumloon. Conforme ley un persona cu ta cobra minimumloon ta traha 40 ora pa siman cu ta indica c’un persona cu ta traha 8 ora pa dia lo mester traha 5 dia pa siman. Pero den practica a comproba cu mas cu 70% di e mas cu 4.000 trahadonan ta traha 6 of mas dia pa siman y cu ta haci cu nan ta traha hopi mas cu e 40 ora, pero ta ser paga na 40 ora. Pues e trahado cu ta cobra Minimumloon no tin un proteccion y doñonan di trabou ta haci mal uso di e ley. Esaki ta haci cu e cuidadano aki no ta ser paga lo husto y ta pa es motibo a traha riba e ley aki, pa percura pa paga e cuidadano lo husto, pa pag’e a base di e oranan cu e ta traha.

Kico e ley di Minimumuurloon ta bisa?

E ley di Minimumuurloon ta un ley husto cu ta busca pa cada trabou ta wordu compensa di un forma husto. Esaki ta nifica cu un persona cu ta gana salario minimo mester wordo compensa proporcionalmente si e ta traha mas cu 40 ora pa siman. Di mes manera, e ley ta stipula cu e salario mensual di e trahado mester wordu ahusta mescos si e ta traha 40 ora pa siman. A base di e ley, e salario pa un siman di 40 ora lo mester bira Afl. 2.007,65 pa luna, enbes di Afl. 1.986,20.

Pa trahadonan cu ta traha mas cu 40 ora pa siman, e salarionan ta lo siguiente:

42 ora pa siman: Afl. 2.107,40 pa luna

44 ora pa siman: Afl. 2.207,75 pa luna

45 ora of mas pa siman: Afl. 2.257,93 pa luna

Asina, e ley ta garantisa un pago husto segun e cantidad di ora cu un trahado ta traha.

E minimumloner perhudica grandemente pa AVP/ FUTURO y Minister di Labor Wendrick Cicilia

Cu e secuestro di e ley di Minimumuurloon di parti di AVP/FUTURO y e Minister di Labor sr. Wendrick Cicilia e ta sigui perhudica e cuidadano humilde. Sigur conforme data mas cu 56% di esnan cu ta cobra minimumloon ta hende muhe cu no ta ser paga lo husto y ta traha oranan extra sin ser paga y ta perhudicanan di ta na cas cu nan yuinan trahando mas ora cu ley ta duna y sin ser paga. Y mas pio ta cu esnan cu ta traha 42 ora ya a ser priva di gana Afl. 121,20 florin extra pa luna. Ya ta bay pa 8 luna di aña 2025 y nan a perde di gana extra Afl. 969,60 florin caba cu por a yudanan den periodo di 2025. Esnan cu ta trahando 44 ora lo a conoce pa luna un adelanto husto di Afl. 221,55 cu ta haci cu pa 2025 ya nan a perde di ser paga Afl. 1.772,40 extra. Pa esnan cu ta trahando 45 ora of mas nan ta perdiendo pa luna Afl. 271,73 y ya a perde di gana lo husto pa nan trabao, Afl. 2.173,84.

Abo lo sigui permiti nan tira stof den bo wowo un biaha mas?

Pronto e grupo trahadonan cu ta gana salario minimo lo scucha cu nan lo por bin cu aumento den reparatietoeslag pero realmente esakinan lo ta recibi hopi mas, pasobra nan lo wordo paga conforme cu e trahou cu nan ta haci. Den hopi caso esaki tin hopi mas bentaha cu e reparatietoeslag.

Incluso si un doño di trabou ta scoge pa laga tur su trahadonan traha 40 ora pa siman, e ley ya ta stipula cu e salario mester subi di Afl. 1.986,20 pa Afl. 2.007,65 pa luna. E trahado lo por gana un salario husto y ademas tin e beneficio cu e mama y tata di famia lo por traha solamente 5 dia pa siman y pasa mas tempo na cas cu nan famia.

Manera semper mi a bisa, e reparatietoeslag ta welcome, specialmente pa esnan cu ta gana te cu Afl. 2.500. Na final di dia, tur ciudadano ta contribui na e caha di gobierno, por medio di BBO. Awo cu tin surplus e gobierno aki mester por duna hopi mas na reparatietoeslag paso placa tin na abundancia laga atras pa un bon maneho financiero di MEP.