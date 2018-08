Edgard Vrolijk (MEP): “Mi no ta bay hunga wega di lodo”

Recientemente mi por a tuma nota cu Parlamentario Marlon Sneek tabatin mi den su boca, unda cu e ta yama mi persona pa entre otro tiger di papel. Dia mi a huramenta ta precisamente pa no ta mescos cu Marlon Sneek cu como parlamentario te dia di awe no sa con pa haci su trabao. Ta e tiponan aki ta locual den pasado a referi na dje como politico di panlefi. Dia cu mi a huramenta mi a hura di haci mi trabao manera debe ser sin importa cual signatura mi tin, pero unda mi lo percura pa controla e gobierno y trata di aporta tambe for di den parlamento. Y sigur ta cu mi persona no lo bay hunga e wega di lodo cu sr. Sneek ta haci pasobra esey ta e mal custumber cu e lo keda semper cune.

Mester aclaria tur tema

Den rueda di prensa a spera cu Marlon Sneek lo a comprende ki tabata e mensahe pero esaki no a sosode y ta p’esey tin di bolbe splik’e ta na kico ta referi. Den rueda di prensa di fraccion di MEP mi a bisa bon cla cu mi tambe lo kier sa contenido di e carta cu Marlon Sneek ta referi na dje y cu mi ta sostene un bijeenkomst habri pa aclaria esaki pero tambe pa aclaria tur tema cu tin di haber cu nos companianan estatal di 2009 pa 2018. Sigur tin temanan interesante cu pueblo kier sa entre otro e tematica di hedging, vision y plan di gobierno anterior y actual, gastonan di proyectonan, contractnan entre nan di mercadeo y e tema di Waf di Barcadera. Pa bolbe bek na e carta, enberdad mi a pidi pa si Marlon Sneek por tin e carta, e por entrega esaki pasobra tin tur indicacion cu su persona tin e carta aki den su poder. E motibo ta cu por a scucha un reportero declara su fuente di informacion y con sigur Marlon Sneek ta papia di e contenido di e carta y cu e sa cu ta trata di un peticion pa aumento di tarifa di awa. Pues ta crea e impresion cu su persona lo por tin e carta den su poder. Y corectamente mi persona a haci peticion pa si su persona cu ta pretende di ta e persona mas transparente na mundo pa entrega esaki na nos pa nos di adelanta por ta prepara pa e reunion cu su persona a pidi.

Peticion pa un reunion completo

Awe mi persona den nomber di fraccion di MEP a entrega na Griffier di Parlamento un peticion pa un encuentro habri pa locual ta trata e tematica di nos companianan estatal. Den e peticion aki ta urgi pa un reunion mas pronto posibel unda entre otro nos kier trata e carta cu a ser referi na dje door di parlamentario Marlon Sneek, pero tambe nos a haci peticion pa no solamente nos Promer Minister di Asuntonan General ta presente pero tambe tur director y board di nos companianan estatal pa di una bes por todo nos por pone tur carta habri riba mesa pa por sa con nos companianan a funciona di 2009 pa 2018. Alavez nos lo kier sa tur gasto y tambe tur contract cu a ser cera y tambe nos kier sa si e plannan cu ex Minister De Meza ta referi na dje tabata existi y si esakinan tabata existi cu nan por a duna nan frutonan y e gastonan haci y cu nos pueblo por wak esakinan prome cu 2020. Tambe nos kier sa vision di gobierno y companianan estatal pa e periodo di gobernacion aki y kico ta ser spera di esaki .

Pues cu otro palabra nos kier un reunion completo y cual sigur nos debe pueblo esaki pa di unabes por todo por cera e capitulo aki y nos por sigui hunto padilanti cu transparencia manera cu nos a priminti pueblo.

Burico cu titulo di docente

Kizas pa Marlon Sneek ta difícil pa comprende cu nos manera di traha ta hopi diferente y tambe di e gobierno aki ta diferente, unda cu parlamentarionan si tin voz y cu nos caracter tambe ta haci e diferencia. Ami a huramenta pa haci mi trabao pa pueblo y ta esey mi a bin ta haci y cu respet pa tur Minister sin kier of ta sinta den nan stoel. Sr. Sneek ta grita yama nos tiger di papel, pero awor ta zwaai cu e papelnan di contract cu e tigernan di papel a pidi den cuadro di transparencia y cu ora haya contestacion hasta esnan den parlamento cu no ta bin trabao ta haya e contestacionnan. Pero mihor un tiger di papel cu un burico cu titulo di docente unda cu boca grandi sin ni studia documentonan drechi a pone cuerpo di docente pero pueblo tambe su cara na berguensa ora di haci un rekensom: 39.000 x 6 = 2.4 miyon. Ta esey ta e motibo tambe pakico nos finansa publico a keda na werki despues di 8 aña di gobernacion cu sr. Sneek a defende ciegamente.

