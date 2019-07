Edgard Vrolijk (MEP): “Indexering lo haci e situacion mas dificil ainda pa yega na e norma stipula pa 2019”

Tin un par di siman caba cu mi por a ripara cu partido AVP y su lider Mike Eman hunto cu parlamentarionan Mike de Meza, Richard Arends y Mervin Wyatt-Ras ta den desesperacion un biaha mas. Henter aña, por ehempel Mike de Meza nos no a wak na pia di trabao y por conta e dianan cu el a atende reunionnan publico, awo ta bin dilanti y trece mentiranan encuanto CITGO. Mike de Meza mes ta e causante hunto cu Richard Arends di un acuerdo cu Venezuela y un contract cu ta completamente contra bienestar di pais Aruba, unda pa culpa di e movecion aki a proyecta miyones di florin den presupuesto cu pais Aruba mester a haya, a crea un buraco financiero mas grandi ainda hunto cu locual Mike Eman a percura p’e gaba anto cu hopi orguyo. Gobierno actual ta trahando cu alma y curpa y ta luchando contra Hulanda y tambe ta luchando pa stabilisa nos finansas cu Mike Eman cu hopi orguyo a laga na 93% di nos GDP y pa 2019 cu hopi esfuerso y sacrificio di gobierno y pueblo lo yega na 25 miyon di deficit. E otro reto ta di yega pa 2020 na un surplus di 25 miyon florin cu bao di gabinete Mike Eman 2 mester a yega caba na 2017, pero nos a haya nos cu un deficit di 137 miyon florin.

Preocupacion grandi

Un articulo den e matutino Awe Mainta di 25 di juli 2019 a comparti algun recomendacion cu nan a haya di algun experto y nos tur na Aruba sa di cual skina y di cual partido e expertonan aki ta bin. Y esaki na un tono cu ta expresa su mes hopi contra partido MEP y unda cu ta papia di cu 90% di esnan den aparato gubernamental ta hendenan liga na MEP, pero sin bin niun rato cu estadistica creibel y solamente kier purba hustifica algo pakico Minister President Evelyn Wever Croes y Minister di Finansas Xiomara Ruiz Maduro ta para duro pa no kita ningun hende di trabao, pero ta buscando alternativa pa por reduci e gastonan di personal manera entre otro duna VUT regeling, penshonadonan cu baha no lo ricibi ningun prolongacion a base di un contract. Y sigur como cu den e convenio di gobernacion tin poni e ser humano ta central, ta na su lugar tambe pa nan lucha pa no crea desempleo cu lo nifica mas problema familiar y social riba e pais aki.

E matutino aki a duna como solucion pa kita e 3 toelagennan di ambtenaarnan cu lo yuda reduci gastonan di personal cu 21 miyon florin, pero locual nan a lubida di bisa ta cu e reduccion aki no solamente lo conta pa ambtenaarnan pero tambe pa esnan cu nos conoce como gelijkgesteld als ambtenaar manera e maestronan y otro personanan trahando den fundacionnan subsidia door di gobierno. E 3 toelagennan cu a ser menciona pa kita ta Voorjaarspremie, Bashi premie, Augustuspremie cu lo nifica cu e ambtenaar lo bay atras cu minimo 4500 florin pa aña. Hecho ta cu hopi di esnan cu menos entrada den gobierno of fundacion ta usa e Augustuspremie pa por paga schoolgeld of caba di cumpra material pa nan yiunan por bay scol.

Preguntanan na sindicatonan y ambtenaarnan

Mi pregunta cu mi ta lansa ta bay na tur ambtenaar y tambe esnan gelijkgesteld als ambtenaar y nan sindicatonan, si nan ta di acuerdo cu e articulo aki cu mester kita e toelagennan ariba menciona? Di dos pregunta : Sindicatonan ta den un lucha pa indexering cu desde 2014 no a ser duna mas, ki escogencia lo ser haci den bista di e conseho di e matutino, si lo scoge pa laga e toelagennan cay y para pa indexering?

Preguntanan interesante, pasobra Gobierno di Aruba nunca a papia mes di kita ningun toelage. E unico cu nan a pidi ta tempo pa wak con e situacion financiero di e pais aki lo cana p’asina por busca e manera di por duna un indexering. Pero den bista di e articulo aki cu a sali ta bira interesante si pa para keto na e palabra cu e expertonan (y nos sa nan color politico) cu ta para cu no mester kita niun hende y mi tambe ta para firme pa esaki y si nan ta 90% mes AVP, no ta interesami. Ta tata y mama di famia nan ta y cu mag di tin nan opinion politico sin ningun discriminacion y cu ta contribui na caha di Aruba. Pero peligroso si ta e conseho di e expertonan aki cu nunca a para pa desconseha e gobierno anterior di malgasta placa y no endeuda e pais aki, pero a laga tur cos bay fo’i control y awo kier bin masacra e homber y muhenan den sector publico.

Wake up call

E articulo pa mi sigur ta un bon wake up call pa djis sinti kico lo por ta e consecuencianan pa sector publico (y no solamente pa sector publico pero tambe pa sector priva ora kita nan poder di compra) si no logra e norma di 479 miyon di gasto di personal, unda cu Hulanda kier hinca e fondo di e Crisis Social Plan bou di esaki y cu automaticamente ta sigui aumenta e gastonan di personal tur aña debi na bevordering, personal cu ta drenta manera docentenan y polis. Banda di esaki cu indexering lo haci e situacion mas dificil ainda pa yega na e norma stipula pa 2019 y cu esaki lo por ta un motibo cu Hulanda lo usa pa drenta y maneha nos pais, y cu ayudo di AVP cu ta esun cu ta den gang na Hulanda ta hiba redo y instiga contra e Gobierno (AVP conoci como bendedornan di patria) y una bes cu Hulanda drenta ya abo ta avisa kico lo pasa. Hulanda no lo kita hende pero si lo percura pa baha gastonan y den esaki si nan lo corta tur toelage sin ningun remordimento y tur esaki tin un solo culpabel cu ta Mike Eman y AVP. Ta Mike y AVP a endeuda e pais aki iresponsablemente hunto cu entre otro Richard Arends cu awe kier ple Santo, pero cu a crea fondo bao di nanishi di pueblo cu awe si kita e toelagennan mes e no ta importa, pasobra ta pueblo mes a pone como parlamentario y ta pueblo mes a yega di pone como coordinador y despues como minister cu a crea suficiente fondonan (riba 3 miyon florin) cu awe e por biba un bida di luho mientras awo nan kier kita bo toelagennan sin compasion.

Pa termina mi ta pidi pueblo – sin wak color politico y den bienestar general di e pais aki – pa laga nos tur hunto sinta cu cabes friu sin emocion partidista pa por logra lo mihor pa Aruba den un momento difícil y cu hopi presion riba finanzas di pais Aruba. Y como bon Arubiano y cu semper a saca e pais aki dilanti mi tin sigur cu Hunto nos lo logra tambe pone e pais aki un biaha mas riba su pianan, a pesar di tur e mal vibesnan cu tin actual contra nos dushi isla y su ciudadanonan.

