Durante un reunion di comision di Reino dia 8 di juli 2025 unda a bin hunto pa papia di punto importante cu lo por bay riba agenda di IPKO y Tripartiet. Pero ora a puntra pa pone Geschillenregeling riba agenda, e Presidente di Parlamento Sr. Marlon Sneek a notifica cu a manda e ley caba pa Gobierno manda esaki pa Rijksministerraad. Pero e pregunta ta unda esaki ta?
No tin transparencia riba Geschillenregeling
Mi persona a keda babuca pa e falta di transparencia. Con por manda esaki pa Gobierno sin notifica e miembronan di Parlamento y principalmente esnan di comision di Reino? Enberdad e ley aki ta un ley cu sr Ady Thijsen a encamina y cu mi persona como ex Presidente a continua, a logra termina esaki y a haya sosten na final di augustus 2024 di tanto Corsou y Sint Maarten pa cuminsa e proceso di manda esaki pa Ministerraad. Lamentablemente ora bo partner ta zwak y a ser manipula pa esnan den Gobierno awe, a bin cambio den Presidencia, pero esaki no tabata interesa den sigui procesonan pero pa tranca cos y purba persigui y atacha hende. Y awo diripente sin notificacion, Presidente Sr Marlin Sneek a manda esaki pa Gobierno.
E-mail tras di E-mail pa Presidente sr Marlon Sneek
Despues di varios email manda porfin mi persona por a bin haya documentacion cu desde 12 di juni 2025 a manda esaki pa Gobierno pa manda esaki Rijksministerraad. Pero esaki a perde na camina paso nunca a yega su destino pa e por cuminsa e proceso legislativo skirbi den Statuto di Reino.
Excusa fofo di Presidente sr Marlon Sneek
Durante e mesun reunion di 8 juli 2025 presidente actual sr. Marlon Sneek a duna cu kisas e ta tarda y hasta dificil pa entrega paso no tin Minister Plenipotecario. Pero straño ta cu e Rijkswet HOFA si desde 13 di augustus 2025 a yega Rijksministerraad y cu 29 di augustus 2025 a ser aproba den Rijksministerraad sin cu Parlamento a haya un bista den esaki of por a ser informa manera a ser palabra den reunion cera di 4 di juli 2025 cu lo bin Parlamento prome cu tuma cualkier decision paso ainda e ley ta leu di cla.
Pakico a scoge pa no entrega esaki?
E ley di Geschillenregling ta brinda proteccion na tur pais den Reino contra entre otro decision tuma den un Rijkswet. Pues e paisnan por pidi Raad van State un conseho riba e decision y e decision cu ser duna di parti di Raad van State tin di ser sigui. Cu otro palabra, no por desvia di esaki y ta brinda seguridad den Reino cu no tin abuso di poder. Pero ta logico cu no a entrega esaki y a scoge pa Kroonberoep den e ley di HOFA unda cu decisionan tuma cu bay Raad van State y cu no ta na fabor di Hulanda e por desvia di esaki.
Pues un biaha mas bo ta wak escogencia cu ta bay contra Statuto articulo 12a pa tin un Geschillenregeling pa proteha e paisnan principalmente esnan chikito di abuso di poder pero FUTURO y AVP ta scoge pa duna Hulanda e poder di por sigui deshaci y desvia hasta di conseho di Raad van State cu ta lamentabel.
Pa termina mi ta lamenta e postura di FUTURO y AVP den Parlamento di Aruba, unda cu decision di Parlamento di Aruba completo hunto cu Parlamento di Corsou y Sint Maarten ta ser poni un banda pa Gobierno di Aruba sin consulta cu Parlamento. En cambio nan ta scoge Kroonberoep na fabor di Hulanda den disputa cu islanan den Reino y unda un biaha mas ta scoge pa aumenta e deficit democratico en bes di haci esaki mas chikito den Reino.