Unda bo bay hopi cuidadano cu a sostene FUTURO y esnan cu no a sostene FUTURO ta puntra nan mes, pa FUTURO di ken e grupo ki ta trahando? Y pa hopi ainda nan ta buscando e contesta, pero tin hopi ya a realisa cu FUTURO ta percura pa FUTURO di su kring mas cerca esta candidatonan y fundadornan cu hopi di nan ta e sponsernan pricipal di FUTURO. Laga nos resumi e grupo cu mi lo yama Friends and Family with benefits.
Candidatonan prome cu a regla nan FUTURO
Nos por a tuma nota con FUTURO a percura pa crea posicionan cu no ta existi manera “Distrcit Advisor” unda cu a percura p’esaki cobra rond di 10.000 florin pa luna sin conta su 25% di toelage y tambe su toelage di auto y telefon. Banda di esaki nos ta wak un candidato cu den Raiz, Minister Geoffrey Wever a dun’e e trabao di fotografo, pero awo nos por wak e persona aki como consehero principal di Minister Croes unda e ta cobra alrededor di 10.000 florin pa luna sin conta su toelage di auto y telefon.
Aruba Fair Trade Authority a bira e extension di FUTURO
Tin biaha bo ta puntra bo mes pakico ainda Minister no a tuma e decision pa reduci e percentahe pa locual ta ser fia na instancianan cu no ta banconan unda. e cuidadano ta ser mata cu porcentahenan halto ora di fia. E contesta bo ta hay’e na momento cu bo wak e integrantenan di Aruba Fair trade Authority, unda cu Minister Geoffrey Wever a percura pa aloca casa di fundador di Partido FUTURO eyden, yui di un fundador di FUTURO y sponsor tambe di e partido FUTURO. Pues un organo cu mester a bira uno independiente cu lo por traha na beneficio di Pueblo a bira un organisacion cu ta proyecto pa percura pa FUTURO di amigonan, sponsernan. Lo mas pio ta cu e gruponana aki a ser aloca y ta cobra salarionan hopi halto mes.
FUTURO infiltra den bestuurnan di scol na Aruba
Nos por a tuma nota di miembronan di FUTURO den diferente directivanan di scol na Aruba cu ta crea hopi conflicto di interes. Y nos ta ser alerta di hopi metemente y faboritismo unda cu por ehempel den pasado tin fundacionnan cu e docentenan mester a kita di trabao pa bay traha c’un ex Minister, pero awo si ta ser duna permiso na docente cu afiliacion na FUTURO pa bay traha cu e Minister actual. E ta bisto cu esaki tin di haber cu tin hendenan cu ta fundador di FUTURO na cabes di diferente directiva di fundacionnan na Aruba. Si e informacionanan aki ta berdad elo ta un discriminacion enorme y faboritismo politico cu no mag di tin den organisacionnan asina.
Tin pa Friends and Family with benefits pero pa maestro ta keda draai
Tin salarionan desproporcional cu no ta bay cu locual ambtenaarnan y maestronan ta cobra, cu DRH ta fiha a base di funcion y diploma. Un ehempel nos por wak un facilitaire medewerker den Cocolishi ta cobra 6.700 florin pa luna sin conta su 25% di toelage. Bo por wak un medewerker protocol cu salario di 6.700 florin pa luna sin conta su toelage di 25%, bode ta cobra 6.500 pa luna, un consehero simpel cu no ta esnan cu a crea nomber, ta cobra 9.900 pa luna sin su toelage di 25%. Pues ta ser paga salarionan desproporcional sin tin preparacion, pero pio sin cu a tene solicitud habri. Ta keda draai rond di maestronan y cu t’un grupo grandi cu a sostene Minister Gerlien Croes cu nan voto y awo nan por wak cu ta keda draai rond di nan aumento di structura salarial, pero cu asina mes e docentenan cu HBO y WO opleiding hamas por yega na e salarionan desporporcional cu ta ser duna na e FRIENDS AND FAMILY WITH BENEFITS di FUTURO. Hopi tristo cu a priminti di haci diferente, pero awo tur hende ta wak e engaño di AVP 2 cu FUTURO ta.
Pa termina cu e logro di mas grandi di FUTURO den 1 aña di existencia ta percura pa FUTURO di su Friends and Family with benefits alocandonan den organisacionan cu salarionan halto, candidatonan acomodandonan cu salarionan desproporcional y sin conta esnan den Cocolishi cu a drenta sin solicitud habri y unda promedio di salario sin e 25 % di toelage ta rond di 7.500 florin pa luna pa trahado.