Como politico nos ta den campaña bishitando nos pueblo pa comparti cu nan nos 7 puntonan di prioridad. Shete punto cu ta e preocupacion real di nos ciudadanonan. Durante di bishita nos no ta solamente comparti e puntonan pero nos di MEP ta demostra nan tambe con nos ta bay logra ehecuta esaki tambe. Sinembargo, nos tin di reacciona si riba algun promesa irealistico pero mas cu tur peligroso pa nos comunidad. Den esaki awe lo mi reaciona breve riba ponencia di e lider di e bloke nobo den Parlamento sr. Eman cu un biaha mas ta cana rond cu e mesun manera populista di hiba politica y cu a percura pa destrui finansas publico di e pais aki cu e plannan eroneo aki.

Mi ta para cu orguyo y bisa e debe tey pa nos tur pag’e den futuro

Nos tur por bay bek un rato y recorda e disertacion den parlamento di e lider di AVP sr Mike Eman unda ela grita den tono halto: ‘ Mi ta para cu orguyo y bisa cu e debe tey pa nos pag’e den futuro’. Esaki a causa cu na 2014 Aruba a haya un KB y introduccion di un colegio di supervision conoci como CAft y e ley di LAft cu nos como pais mester mantene nos mes na esaki den cuadro di bon gobernacion financiero. Consecuencia di e maneho y pensamento aki ta cu nos como pueblo ta pagando rond 300 miyon na interes, unda na 2009 esaki tabata un poco mas cu 100 miyon y sin conta e proyectonana PPP unda nos ta pagando como pais alrededor di 100 miyon pa aña y lo finalisa te na 2044. Pues desicion descabeya a causa un daño na pais Aruba unda lo dura mas cu 25 aña pa por paga y yega na e nivel di debe di 2009.

E aumento tey p’abo como hoben pag’e

Actualmente e lider di bloke nobo den Parlamento a expresa cu manera e bloke drenta den gobierno nan lo percura pa aumenta e pensioen cu 50%. Pero, den mesun rosea ora a puntr’e ta con lo percura pa no kibra e fondo, nos por a scucha cada bes diferente proposicion entre nan aument’e via reparatietoeslag, via e fondo mes y sigur cada bes e consehonan tabata bin negativo di e instancianan manera SVB y finansas di Aruba. Pero awo un biaha mas e lider di bloke den parlamento sr. Mike Eman a uza e mesun formula iresponsabel cu el a uza pa endeuda e pais pa mas cu 25 aña y unda su persona ta bisa cu e aumento aki e grupo di trahado hoben mester bay carg’e. Kico esaki ta nifica? E lema aki no ta conta pa hoben so pero tur hende cu ta laborando na Aruba. Esaki ta nifica dos cos: sea ta aumenta e prima y pone e clase trahado paga mas prima of lo mester aumenta e edad di pensioen atrobe pa por cubri esaki. Imaginabo abo como trahado cu ta yegando of a yega 60 aña y lo mester bolbe bay traha mas manera cu Mike a haci caba ora el a aumenta e edad di pensioen di 60 pa 65 aña. Abo hoben trahado cu tin di bay paga mas prima of tin di bay traha mas aña prome cu yega pensioen. E ambtenaar cu a caba di haya indexering despues di mas cu 2 decada lo mester duna esaki bek pa pago di prima. Esaki ta locual pueblo ta desea?

Ora nos ta tuma desicion, e desicionnan mester ta responsabel y cu nos tur por carga. Nos como gobernantenan responsabel ta percura pa e fondonan ta solido cual ta haci cu nos por keda aumenta e pensioen sin cu esaki ta causa daño na e fondo y sigur sin cu e ta afecta e clase trahado. Y sigur manteniendo e maneho fianciero responsabel cu Minister Xiomara Maduro a bin ta hiba, lo haci cu por sigui duna y asina mes sigui cumpli cu e normanan y drechando nos finansas. Un ehmepel ta e indexering di casi 12.5% na e cuerpo di ambtenaar y unda cu esaki a bira posibel danki na un maneho fiannciero responsabel unda por garantisa durabilidad di pago di esaki sin cu e ta crea mas debe pero sigur tampoco no ta crea niun presion riba otro sector. Pesey ta importante pa pueblo realisa cu nos mester sa di vota responsabel y sigur mi conseho ta pa keda leu di e bloke cu unico meta nan tin ta persigui, intimida y sigur crea daño na nos Pais manera bin ta pasa desde 9 september 2024.