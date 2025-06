Nos por a tuma nota di e sentencia di hues awemainta cual ta un sentencia cu nos a papia y anticipa hopi dia caba: un hues no por sinta riba stoel di Parlamento! Ademas, e ley di screening di candidato pa Minister ta papia bon cla kico mester haci y den e sentencia ta bisa e formadornan tambe cu nan mester bay cumpli cu articulo 8 di e ley di integridad pa Ministers.

Ki ora bo no ta aplica articulo 8 di e ley di integridad?

Articulo 8 di e ley di integridad ta papia di e candidato cu no pasa screening. E articulo ta splica cla y ta duna tur e situacionnan c’un formador no mag di draag voor un candidato pa bira minister. Articulo 8 ta uno cu bo no por desvia di dje, e articulo ta obliga e formador di sigui’e manera e ta skirbi. E ta bisa e formador den inciso 2 di articulo 8 cu e formador(nan) tin cu duna e candidato cu no a pasa e screening preto riba blanco cu e no ta ser presenta pa Minister na Gobernador hunto cu e motibo dicon. E motibo dicon e ora lo mester ta basa riba un di e situacionnan menciona den inciso 1 di articulo 1. Pues concluyendo: si e candidato a pasa screening di articulo 2, articulo 8 no ta aplicabel, e ta aplicabel ora un candidato no pasa screening. Sentencia di hues awe a brinda claridad di e comportacion fiscal di sr. De Meza unda ta demostra claramente cu repetitivamente e no a cumpli cu su debernan fiscal pa añanan largo cual ta un rekisito pa bira un posibel candidato pa minister. Pues sr. de Meza no a pasa e screening fiscal di articulo 2 di e ley di integridad.

Kico articulo 5 ta bisa con ta screen e candidato pa locual ta su situacion fiscal?

E ley ta papia di comportacion fiscal. Sacando di e sentencia di hues ta cla cu e patronchi di sr de Meza, pues su comportacion fiscal ta uno enberdad manera a ser declara den e screening como uno inmoral. Sr. De Meza tin debe bieu cu su persona a laga verjaar y nos a yega di trece esaki dilanti na 2009 mientras cu e mes tabata Minister di Finansa. Su persona no ta entrega papel di impuesto, tin 5 compania cu debe di impuesto, y tin bataya ainda riba benta di shares cu departamento di impuesto. Den e mesun sentencia ta bisa bon cla cu ta despues cu a pidi di dos conseho di DIMP a core paga debenan atrasa pero si no ta paso e kier a bira minister e no lo a cumpli hamas cu su deber como bon ciudadano di paga impuesto. Pues concluyendo e directora a cumpli cu ley di integridad door di manda su conseho a base di ley y no 1 pero 2 biaha cu Sr de Meza su comportacion cu impuesto ta keda uno inmoral y ta haci cu conforme ley e no ta pasa e screening di articulo 2 ni cu e la core paga impuesto awo.

Pueblo, no confundi bo mes. Tur hende por tin debe na impuesto, por a keda sin paga pa un of otro motibo, pero e screening ta basa su mes riba comportacion fiscal. Un bon comportacion ta cu bo sa cu bo tin cu paga y bo ta percura pa un areglo di pago of kisas bo no ta di acuerdo cu un cobransa y bo ta cana e caminda corecto pa bringa esaki. Pero sr. De Meza a scoge pa repetitivamente ignora su deber como ciudadano di paga belasting, aña tras di aña, di mas cu 1 compania. Structuralmente el a scoge pa no cumpli cu su pais y keda sin paga belasting! E mas alarmante ta cu si AVP lo no a forma gobierno cu Futuro e chens ta grandi cu sr. De Meza lo no a ni worry pa bay paga belasting tampoco. Ta paso e kier bira Minister y a haya un ranca di orea, el a dicidi di cumpli. Pues su comportacion fiscal ta uno no etico y inmoral, e no ta demostra responsabilidad y mucho menos integridad.

Kico awo?

Den sentencia hues a bisa bon cla cu awo formador mester cumpli cu articulo 8 di e ley. Pues den mesun sentencia hues ta mandando e formador pa cumpli cu articulo 8 cu ta traha explicitamente pa un candidato cu no a pasa screening. Pues e formador mester duna sr. de Meza e contestacion cu e no ta un candidato pa bira minister mas, preto riba blanco pa motibo di no a pasa e screening di articulo 2 di e ley di Integridad Ministers. Ademas, hues a bisa e formador, esta sr. Mike Eman bon cla cu e tin tur e documentonan den su posecion for di masha tempo caba pues no ta compronde pakico a alarga e proceso aki. Mike Eman tin cu haci lo corecto y aplica articulo 8 di ley di screening ministers y pone su decision riba papel pa caba!

Sr Eman cu declaracion di cobarde

Un biaha mas ta ser demostra e falta di liderasgo y sigur muestra di cobardia p’awo purba pusha e problema den stoma di Gobernador si e haci e voordracht di sr de Meza. Pues sr. Eman ta scoge conscientemente pa ignora articulo 8 di Ley di Screening! E sa bon cu Gobernador tin di percura pa nos estado di derecho ser respeta y cu e voordracht aki ta contra di ley unda cu un hende cu no a pasa screening toch ta ser manda como posibel candidato pa bira Minister. Concluyendo, nos lo sinta wak kico lo pasa y sigur nos lo wak con importante integridad ta pa Gobierno y tambe Gobernador. Awo Aruba complete sa cu nan kier pusha keto bay pa sr. De Meza bira minister, tur esaki mientras un hues a desenmascara su comportacion fiscal indicando un comportacion repetitivo di incumplimento mientras otronan si tin cu cumpli cu nan belasting debidamente.