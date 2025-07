Durante campaña Partido AVP y Partido Futuro a priminti pueblo cu durante e prome 100 dianan di nan gobernacion nan lo bolter cos. Nan a haci e promesa na pueblo cu situacion lo drecha drasticamente na Aruba y sigur nan lo percura pa baha tur prijs na Aruba. Awor cu 100 dia di gobernacion a yega y pueblo por conclui cu nan pueblo a ser gaña y cos a bolter pa pio!

Nos a haya un gobierno cu NO tin liderazgo, sin vision y sin direccion!

Poco di promesanan cu lo a ser haci den 100 dia:

Pensionadonan lo haya 700 florin di aumento

Ningun hende lo mester paga mas pa remedinan

Nan lo pone solar panels na scolnan

Nan lo elimina airco geld

Nan lo mehora poder di compra

Nan lo baha prijsnan na Aruba

Good Corporate Governance ta nan guia

Lo tin solicitud habri pa tur funcion den Cocolishi

Pueblo lo ta feliszpaso Frigidairenan na Aruba lo ta yen atrobe

Esaki ta algun di e promesanan cu a ser haci y esaki ta e exprectativa cu nan a crea. Awe nan kier rabia ora nan ser recorda nan riba loke nan a priminti pero no ta MEP bai campaña haciendo promesanan falso cu lo bolter cos den 100 dia.

Locual pueblo a haya:

6 luna ni un gabinete nan NO por a forma ainda y un candidato pa minister pa sospechoso

Pensionadonan NO a haya aumento di 700 florin

Awe keto bau pueblo tin cu paga pa 92 remedi cu AZV cu un surplus di 106 miyon florin

NINGUN scol no a haya solar panel cu minister Gerlien Croes a gaña tur hende

Awe aircogeld NO a wordo elimina

A para e mehoracion di structura salarial di maestronan

A corta structuralmente 3 miyon di enseñansa

Awe poder di compra a bay mas atras cu nunca

Aumento di prijs ta asotando pueblo

Prijs di gas a aumenta mas cu 35%

A kita 20 miyon di FCCA pa construi casnan social y baha e prijs di huur

Tur persona cu record criminal ta haya posicionan clave sin solicitud habri

Good Corparate Governance no ta existi y tur director di companianan estatal ta ser nombra paso ta sostenedor clave

Ley director minimumuurloon bon wanta pa yuda poder di compra di un grupo cu mester di dje

A kita transportgeld for di muchanan special sin consenshi

3 fiesta a costa pueblo rond 800.000 florin caba

E gabinete aki di AVP sin Futuro a resulta un desapunta grandi y desaster completo. Den 100 dia no a cumpli cu nada cu decepciona nan sostenedornan y pueblo. Dispidi placa facil haya a base di sacrificio di un pueblo pa recuperando despues di un pandemia, kibra tur regla di integridad y good corporate governance, amigonan y criminalnan ta ser hinca tur caminda y pueblo ta sufri cu prijsnan impagabe!

Un desapunto total pa pueblo!