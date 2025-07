E Gabinete FUTURO/ AVP nos por calific’e como e Robin Hood pa e rico. Un gobierno burdugu cu ta creando posicionnan cu nunca a existi pa duna su candidatonan y ex candidatonan, mientras cu e cuidadano humilde cu ta cobra minimumloon nan ta sigui perhudica door di tene e ley di Minimumloonuur den lachi cashi y ta laganan ser masacra pa e grupo cu ta sigui bira mas miyonario riba nan custia y di nan famia. Un gobierno burdugu y sin gevoel pa cu e homber y muhe chikito.

Diplomatico Social

E prome titulo cu a ser crea, mi ta yam’e Diplomatico Social otorga na sra. Sonaly Acosta. Nada contra e persona, pero ora cu e lider di AVP a priminti e posicion di Minister pa e ta riba lista y esaki no a pasa, di un manera of otro e lo mester a ser recompensa pa su sacrificio pa ta riba lista. Sigur un miho salario compara cu esun di parlamentario y unda cu ta ser bisa cu incluyendo su 25% di toelage ta papia di un salario cu ta core den careda di 17.000 florin y sigur pa un persona cu no tin afinidad en absoluto cu e area social, financieramente e ta un situacion hopi beneficioso.

Diplomatico Cultural

E di dos posicion crea door di AVP t’esun di Diplomatico Cultural otorga na ex parlamentario di AVP sr. Michael Lampe. Sr. Lampe t’un comerciante residencia na Hulanda y ta ser bisa cu ela ser recompensa c’un bunita salario cu ta core rond di €6.200 euro plus 25% toelage, plus paga su biahenan y estadianan unda su salario ta poco mas cu 15.000 florin pa luna y sigur e gobierno burdugo y sin gevoel a aproba esaki den Ministerraad unda FUTURO ta forma parti di esaki.

Diplomatico Comercial

FUTURO no por keda atras y unda nos constitucion no conoce Staatssecretaris, FUTURO ta sigui e liña di nan tata partido AVP y tambe a cuminsa crea titulo di trabao pa duna nan candidatonan. Nos por corda e nomber di Rondel Heyliger, unda cu segun documento cu a liek y nos tur sa di cua partido den gobierno esaki a pasa, cu e intencion pa pone ex Minister Romero den mal publicidad, unda e persona aki tambe riba dia di eleccion a ser otorga no menos cu 96 permiso, pero nunca no a pasa paga y conforme ley esakinan a caduca. Na final di dia ex Minister Arends demisionario a otorg’e algun permiso y si nos sigui e patronchi politico esaki tabata pa recompensa pa e ta riba lista di FUTURO y sigur sigui cu e complot politico contra MEP. Y awe e candidato di FUTURO aki, cu t’un comerciante, unda ta ser bisa cu e tambe den e funcion nobo aki lo conoce un salario cu por yega den careda di 12.000 florin pa luna (schaal 16 plus 25% ) y un bes mas pueblo tin di bati man y paga e abusonan aki.

Promesa falso di corta 8.5 miyon di coordinadornan di FUTURO

Durante presupuesto 2025 a presenta un amienda pa corta 8,5 miyon di gasto di salario di coordinadornan y despues den e nota di cambio esaki a disparece y abo como pueblo awor por compronde pakico esaki a kita pa por sigui acomoda nan candidatonan y ex candidatonan, amigonan cu salarionan barabaro pa yudanan y sigur haci nan financieramente sostenibel, mientras e pueblo conforme encuesta di Banco Central no por ni cumpli cu nan debernan di fin di luna debi cu e ultimo lunanan aki costo di bida a bira impagabel.

Solicitud habri via WhatssApp

FUTURO e partido cu a priminti cu lo tene solicitud habri pa por traha den Cocolishi pa duna mas oportunidad pa mas hende prepara por contribui y sigur no lo mara nan mes na ‘friends and family’, pero awe por constata cu FUTURO ta haci net lo contrario. Awo nos por wak con FUTURO un pa un ta pone su candidatonan via solicitud di WhatssApp y creando diplomaticonan y otro funcionnan di coordinador di luho p’asina por dunanan salarionan barbaro. E ta un tristesa p’un partido cu a priminti hobennan oportunidad y awe nos ta wak cu amigonan ta bay prome y sigur no tin ningun intencion di aplica Corporate Good Governance den pais Aruba.

Pa termina e Gobierno burdugo FUTURO/ AVP sin gevoel ta e Robin Hood di e riconan, unda ta ranca di e pober pa duna e rico y sigur percura pa mehora e posicion financiero di nan candidatonan cu riba dje ta comerciante tambe. Nos por wak ta corta 3 miyon di enseñansa, 3 miyon den area social, no ta duna maestro nan compensacion, no ta pasa e ley di minimumloonuur pa paga e homber chikito lo husto cu e ta traha pe, tin placa pa sponsernan politico manera bende di mata, tin placa pa tira tres fiesta cu a costa pueblo casi Afl. 1 miyon, a corta transporte di muchanan special, ta cobra muchanan special, costo di bida ta matando pueblo. Pero nan prioridad ta percura pa nan FRIENDS and FAMILY haya posicionnan cu no ta ni existi pa recompensanan, mientras abo como pueblo mester bati man y paga belasting pa nan sigui enrikece nan famia, amigonan y sponsernan.