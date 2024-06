Diasabra, 15 di juni 2024, a tuma luga e seminario “Conscientisacion y Prevencion – Edadismo y Abuso di Adulto Mayor” na ATIA Building, Dakota di 1or pa 5or atardi. Tabata tin 4 orador, esta mr. dr. Alida Marval (Hurista), mr. Gabri de Hoogd (Abogado), sra. Clarisca Velazquez (KPA) y dr. Carlos Vallego (Neuro-Ciruhano).

Sra. Alida Marval a toca e tema di “Kico ta Abuso contra Adulto Mayor – Algo tocante e situacion na Aruba”. E a trece 3 forma di abuso: 1. Psycologicamente (palabra, zundra, pest, etc.), Edadismo (trata e Adulto Mayor cu humiyacion), Negligencia (descuido, no duna cuminda y/of remedi na tempo, ni limpieza corporal, etc.), 2. Maltrato fisico (pushamento, dalmento, etc.) y Abuso sexual (no respeta su privacidad, etc.). E abusonan aki ta causa hopi problema den hogarnan, na cas, casnan y institucionnan di cuido, etc. Hopi biaha e abuso ta continua pasobra e victima(nan) tin miedo di esun cu ta cuid’e y ta depende di dje. Prioridad ta pa bin cu registracion di abuso y crea cifra pa maneho.



Sr. Gabri Hoogd a trata e topico di ‘Financiële Uitbuiting”, explotacion fianciero, di Adulto Mayor. Algun ehempel di señalnan ta: desaparicion di placa y otro cosnan di balor, retiro di sumanan for di cuenta bancario sin splicacion/autorisacion, aumento di debe, peticion inespera pa cambio di testament, intimida e Adulto Mayor si e no kier coopera, etc. Den e Cidigo Civil, Burgerlijk Wetboek, tin diferente articulo cu ta protege e Adulto Mayor, den su dependencia y estado mental afecta, contra actonan abusivo door di cuidadornan y otro personanan den su ambiente cu ta atende cu su pertenencianan y asuntonan financiero. Sr. De Hoogd a repasa diferente hurisprudencia na Aruba y Hulanda.Sra. Clarisca Velasquez a relata tocante con Polis di Bario, ultimo añanan, a haña su atencion debido pa por atende cu tur e barionan. KPA tin basta barioregisseur na Playa, Noord, Paradera, Sta. Cruz, Pos Chikito, Savaneta y San Nicolas, pero ainda falta mas pa por optimalisa e servicio. E equipo ta atende tambe cu Adultonan Mayor y ta desaroyando un sistema pa registra y controla mas efectivo. Creando mas informacion relata na e Adulto Mayor ta un prioridad.Sr. Carlos Vallego a duna un splicacion di su practica medico na Aruba y Colombia, unda e ta atende cu diferente caso cu por y a beneficia door di atende cu aumento di likido rond di e cerebro di personanan cu dificiencia motorico. Den cierto casonan ta necesario pa un pashent haci un MRI pa averigua si ta posibel pa haci e tipo di operacion aki. E seguro social lo mester ta mas accesibel pa adulto mayor den e casonan di diagnostico na tempo. No por ta asina cu e asegurado, Adulto Mayor ta paga su contribucion y No ta ricibi sierto servicinan necesario a cambio.E publico presente a apoya e presentacionnan di e 4 presentadornan y a aprecia e informacion cu nan a ricibi. A pidi pa bin mas di e tipo di seminarionan aki.Un danki ta bai na tur oradornan cu a haci un tremendo trabou. y Na e publico cu tabata activo, haciendo diferente pregunta.E próximo Seminario lo tuma luga Diasabra awo día 22 di juni y lo ta completamente na Papiamento cu splicacion aki aja pa esnan di habla Ingles.