Sra Sary Wernet Kelly cu ta terapista di revalidacion na FAVI a papia riba e siman di concientisacion di dia internacional di garoti blanco strepi cora y tabata activo riba caminda. Foi luna pasa a cuminsa cu actividadnan y movecion a cuminsa foi 10 di october y por mira nos riba caya.
Pa sra Sary Wernet Kelly a bisa cu FAVI ta creciendo den grandi y usuarionan di garoti ta mira cu e concientisacion no ta yega na e comunidad pero na clientena mes unda un boca ta bisa otro y bo ta haya cliente cu ta cuminsa awor ta hopi biaha cla pa tuma e garotico blanco strepi cora y nos ta contento cu esaki. Esaki ta haci cu bo ta duna e garoti su lugar den comunidad, y esaki ta locual nos ta boca pe no solamente pa FAVI pero pe cliente tambe.
E comunidad cu problema cu bista y cu ta cliente di FAVI ta hende muhe den edad di ta yegando FAVI ta mas jong compara 15 aña atras tabata hendenan grandi cu nan ta den e fase di casi final di nan bista cu ta busca mas algo pa haci den nan bida diario. Awor aki ta hayando cliente hoben sea di limitacion nan no por continua traha y of diferente circunstancia social y salud ta afecta nan bida. Awor ta 20 plus e edad ta, antes como FAVI nos ta conoci cu actividadnan social cu ta wordo duna na personanan grandi pero awor nos ta cambiando esaki y duna e ayudo na hende hoben, un hende hoben kier siña y kier ta activo, y awor aki FAVI ta inova y bin cu planesnan pa e meta y ta positivo pa Aruba.
Si wak riba caya ta mas tanto hende homber sa mira ta cana cu e garoti riba caya, e cos ta pa hende muhe posiblemente e miedo y debi mas auto riba caya y tambe nos infrastructura di caminda ta keda e punto di atencion tin caminda e acera ta bon y otro caminda no, y berdad e ta keda un divicultad. E aña aki nos a focus mas den area di Noord, Shaba unda e area ta bon pa crusa y e banda di caminda acera tin varios obstaculo si un hende cu limitacion tin cu crusa tin autonan para banda di caminda y of personanan trahando banda di caminda, y si tin basta obstaculo banda di caminda e no ta bay ta agradabel pa e persona.